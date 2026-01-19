ROCCASTRADA – Il Consiglio comunale di Roccastrada è convocato per il giorno venerdi 23 gennaio alle 17.00 per l’approvazione di alcuni degli strumenti di programmazione fondamentali per le politiche dell’ente, tra i quali il Documento unico di programmazione per l’annualità 2026 ed il bilancio di previsione per il triennio 2026/28.
Questo l’elenco completo degli argomenti in trattazione all’ordine del giorno:
1) Comunicazioni del sindaco;
2) Approvazione verbali seduta precedente;
3) Approvazione Documento Unico di Programmazione (Dup) Anno 2026;
4) Approvazione Bilancio di Previsione anno 2026 – 2028;
5) Modifica a tabelle oneri di urbanizzazione primaria, secondaria per aggiornamento Istat 2026;
6) Determinazione quantità, qualità e prezzo di cessione aree ex art. 14 legge n. 131/1983 per l’anno 2026;
7) Approvazione convenzione di segreteria comunale associata tra i Comuni di Gavorrano e Roccastrada con quest’ultimo quale capo convenzione;
8) Approvazione schema convenzione gestione associata formazione ed aggiornamento personale enti locali _Sfel Grosseto.