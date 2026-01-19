GROSSETO – Molto significativa, anche per questo anno scolastico, la partecipazione degli istituti scolastici di Grosseto a “Ri-creazione. Da oggetto a rifiuto… e ritorno. La via delle 4R”, il progetto di educazione ambientale di Sei Toscana rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Sono, infatti, circa 700 i ragazzi che partecipano, con l’accompagnamento dei loro docenti e la guida di educatori esperti, alle attività di “Ri-creazione”, che proprio in questi giorni sta entrando nel vivo tra laboratori e lezioni in classe.

Questa mattina, l’assessore all’ambiente del Comune di Grosseto, Erika Vanelli, ha voluto partecipare di persona ad una delle lezioni in programma, portando il saluto suo, del sindaco e dell’amministrazione comunale ai ragazzi della primaria Tombari.

“Progetti come Ri-creazione – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente Erika Vanelli – rappresentano un’occasione fondamentale per parlare ai più giovani di rispetto dell’ambiente e di corretta gestione dei rifiuti. Entrare nelle scuole, confrontarsi direttamente con i ragazzi e vedere il loro entusiasmo è il segnale che si sta andando nella direzione giusta. Come amministrazione, crediamo fortemente nell’educazione ambientale e siamo orgogliosi di sostenere iniziative che uniscono formazione, consapevolezza e responsabilità ambientale e che aiutano a formare cittadini consapevoli e responsabili”.

A Grosseto, sono 35 le classi che partecipano al progetto “Ri-creazione”, delle scuole: Secondaria “Leonardo da Vinci”, Secondaria “G. Pascoli”, Primaria “G. Tombari”, Primaria “A. da Grosseto”, Primaria “A. Gabelli”, Primaria “P. Pascucci”, Secondaria “G.B. Vico”, Primaria “G. Fattori”.