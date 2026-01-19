GROSSETO – «Si parla spesso di malasanità e, sempre più di frequente, di episodi di violenza nei confronti del personale sanitario. Racconti che finiscono per oscurare il lavoro quotidiano di migliaia di professionisti che, nonostante difficoltà, carenze e turni estenuanti, continuano a svolgere il proprio ruolo con competenza e umanità. Per questo sento il bisogno di condividere una mia esperienza recente, diversa da quelle che troppo spesso riempiono le cronache».

A raccontare la sua esperienza all’ospedale è un nostro lettore di nome Claudio, che in una lettera aperta vuole ringraziare il personale sanitario.

«Il 29 dicembre scorso – racconta -, dopo aver trascorso diversi giorni a casa colpito da una forma influenzale particolarmente aggressiva, mi sono visto costretto a recarmi al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Le mie condizioni hanno reso necessario un ricovero immediato: ho trascorso le prime ventiquattro ore proprio al Pronto Soccorso, per poi essere trasferito nel reparto di Pneumologia dello stesso ospedale».

«In quelle ore ho potuto osservare da vicino il lavoro degli operatori sanitari, spesso sottoposti a situazioni di estrema pressione, chiamati a gestire emergenze continue e carichi di lavoro intensi. Eppure, nonostante tutto questo, ho trovato personale preparato, attento, disponibile e sempre presente».

«Lo stesso clima l’ho ritrovato nei giorni successivi nel reparto di Pneumologia, dove medici, infermieri e operatori sanitari, ciascuno nel proprio ruolo, hanno dimostrato una professionalità indiscutibile accompagnata da una rara qualità umana. Un’umanità fatta di ascolto, rispetto, cortesia e vicinanza. Per tutti loro non ero un numero o una cartella clinica: ero semplicemente Claudio».

«Rendere pubblica questa esperienza per me è un dovere morale. Un modo per ringraziare tutte le persone con cui sono venuto in contatto in quei giorni difficili e per ricordare che, accanto alle criticità del sistema sanitario, esistono tante storie di buona sanità che meritano di essere raccontate. A loro va il mio apprezzamento più sincero e la mia riconoscenza. E soprattutto, detto ad alta voce e con il cuore: grazie».