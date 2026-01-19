MARINA DI GROSSETO – Si sono tenute ieri domenica 18 gennaio le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare.

Le elezioni hanno registrato un’altissima partecipazione, in forte controtendenza rispetto all’astensionismo ormai dilagante sia a livello locale che nazionale. I votanti sono stati infatti 363 su 453 soci aventi diritto, con una percentuale dell’80,1%.

Questi gli eletti al Consiglio direttivo in carica per il trienno 2026-2028: Carmine Polla (253 voti), Adriano Bertini (248), Simone Gambassi (241), Deborah Palancini (224), Simone Guerrini (223), Roberto Albonetti (220), Michael Fioretti (141), Maurizio Biancotti (118), Gaia Capitani (99). Non eletti: Guido Chelli (92), Yoko Bargagli (88), Leonardo D’Amanzo (78), Valerio Campinoti (30).

Il nuovo consiglio si riunirà a breve per eleggere il presidente e le altre cariche dell’associazione.