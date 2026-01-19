Foto di repertorio

FOLLONICA – Domenica sui pattiniil 25 gennaio alle ore 15, allo skatepark Comunale di Follonica, dove l’ASD Balance organizzerà un Open Day di surfskate, appuntamento aperto al pubblico che segna l’avvio di un nuovo corso dedicato principalmente agli adulti.

L’associazione amplia così la propria offerta sportiva introducendo il surfskate, una disciplina che unisce elementi del surf e dello skateboarding, ideale per migliorare equilibrio, coordinazione e controllo del corpo. Il corso nasce con l’obiettivo di offrire anche agli adulti uno spazio di apprendimento, movimento e socialità all’interno dello skatepark.

“Con questo nuovo corso vogliamo rispondere a una richiesta che negli anni ci è stata fatta da molte persone – spiega Maciej Piotr Vella, presidente di ASD Balance – creando un’attività accessibile, stimolante e adatta anche a chi si avvicina allo skate per la prima volta in età adulta”.

L’Open Day è aperto a tutti: la priorità sarà rivolta agli adulti, ma anche bambini e ragazzi potranno partecipare, accompagnati dallo staff dell’associazione. Durante l’iniziativa sarà possibile conoscere il corso, ricevere informazioni sulle modalità di iscrizione e provare la disciplina.

Con questa iniziativa l’ASD Balance conferma il proprio impegno nel promuovere lo sport come occasione di benessere, inclusione e socialità, ampliando le attività e rivolgendosi a fasce di età sempre più ampie.