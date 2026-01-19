GROSSETO – Grosseto ha una nuova associazione scacchistica.

E’ nata infatti la A.S.D. “La Regina della Maremma Grosseto Scacchi”, espressione della grande voglia di alcuni appassionati di creare un luogo il cui centro siano gli scacchi ma anche l’arte e la cultura che si legano in maniera indissolubile a questa splendida disciplina.

Presidente è Mario Fabbrucci che insieme a Jacopo Di Domenico, Giona Gabriel Baldo Gentile, Pier Francesco Sica, Elisabetta Teodosio formano il consiglio direttivo della Associazione e con la stretta collaborazione del Maestro Internazionale Maurizio Caposciutti ed ai soci fondatori Antonio Cialli, Marco Delogu, Luca Braglia, Gabriele Fabbrucci, si prefiggono di diventare sul territorio, un solido punto di riferimento per il movimento scacchistico.

L’associazione si pone come obiettivo quello di attirare tutti gli scacchisti che desiderano giocare, confrontarsi, crescere o anche solo frequentare un luogo in cui si ritrovano a condividere con altri le proprie passioni; ovviamente l’associazione si rivolge anche a coloro che hanno voglia di affacciarsi al mondo degli scacchi e vogliono imparare il Nobil Giuoco organizzando corsi sia per adulti che per bambini con istruttori altamente qualificati.

Ma non mancheranno momenti culturali ed artistici che richiameranno sia coloro che già conoscono gli scacchi che coloro che ancora non sanno di amarli.

La sede dell’associazione è in Via Manetti 35- Largo Aldo Busatti.

L’invito è quindi quello di contattare l’associazione ai seguenti numeri per avere tutte le informazioni ed unirsi a questa nuova avventura. Mario Fabbrucci 3476987090 – Elisabetta Teodosio 3480620516