GROSSETO – Da Grosseto ai principali scenari internazionali: la crescita di Noxerior passa da accordi di primo piano e conferma il ruolo dell’azienda maremmana nel settore dei sistemi di autoproduzione di ossigeno. A raccontare prospettive e risultati è Federico Guidarelli, amministratore delegato e vincitore del Grifone d’Oro, ospite dell’ultima puntata de Il tempo di un caffè.

Il 2025 ha segnato una tappa decisiva con la fornitura di un sistema completamente mobile per la NATO: una tecnologia progettata e realizzata interamente nella sede di via Genova, capace di produrre ossigeno in qualsiasi contesto, dagli ospedali da campo agli scenari più complessi. Una gara vinta a livello mondiale che, come sottolinea Guidarelli, rappresenta una doppia soddisfazione per l’azienda e per il territorio.

Accanto alla Nato, Noxerior ha stretto accordi anche con alcune delle principali organizzazioni umanitarie internazionali. Dopo una fornitura a UNICEF, l’azienda è impegnata in una missione in Sudan con Emergency, per un ospedale da campo. Un percorso che rafforza il profilo etico e tecnologico dell’impresa grossetana.

Tra i progetti più avanzati c’è infine la collaborazione con il CERN, per il quale Noxerior ha realizzato un generatore su misura destinato a un impianto in Francia, vicino al confine svizzero. L’avvio ufficiale è previsto nelle prime settimane di febbraio, alla presenza delle autorità europee.

Alla base del successo, spiega Guidarelli, c’è il lavoro di squadra: «Un prodotto unico, difficilmente replicabile, nato grazie alle competenze e all’impegno di tutte le persone che fanno parte dell’azienda». Un modello che conferma come anche da una realtà come Grosseto possano nascere eccellenze riconosciute a livello globale.

