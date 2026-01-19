FOLLONICA – Il Carnevale 2026 è alle porte e l’Associazione Carnevale Follonica ha deciso di svelare le ultime novità in vista della manifestazione durante una conferenza andata in scena al MeQ questa mattina.

Fra gli altri servizi, questa edizione vede il debutto dei box office fisici per la vendita dei biglietti in città durante la settimana e nuove partnership commerciali con enti e società di tutta la Toscana legate al biglietto d’ingresso delle sfilate oltre all’ingresso fra gli sponsor e i sostenitori della locale sezione dell’Avis.

«Sappiamo tutti che per la città il Carnevale rappresenta la manifestazione più importante, vissuta da tutti i quartieri – ha esordito il sindaco Matteo Buoncristiani -. Un ringraziamento non scontato a tutti i volontari e al presidente Benini che stanno portando avanti tante attività. Cerchiamo sempre di ideare nuovi eventi collaterali da non perdere. Tante le collaborazioni, nuove e già in atto, che stanno contribuendo a far crescere il Carnevale. Ringrazio uno per uno tutti coloro che danno forza alla nostra manifestazione, l’obiettivo condiviso è farla crescere sempre più».

«Come l’anno scorso abbiamo deciso di renderci partecipi – ha dichiarato Alessandra Laura, presidente del Consorzio del Meq -. Siamo strutturalmente al centro della vita del Carnevale per la posizione in cui si trova il mercato. Per questo anche per il 2026 il MeQ ha previsto aperture straordinarie nelle tre domeniche del Carnevale e nella serata finale di sabato (nel serale). Inoltre ci sarà la possibilità di acquistare i biglietti all interno del mercato. Un modo per rendere ancora più conviviale il MeQ. Vi aspettiamo».

Le novità

Il presidente dell’Associazione Carnevale Andrea Benini ha poi descritto le novità e le conferme per l’edizione 2026. Saranno quattro i box office che apriranno in città e che permetteranno ai follonichesi di acquistare comodamente il proprio ticket in qualsiasi momento: lo Iat ufficio del turismo in via Roma, il MeQ, l’agenzia viaggi Travel Today in via Colombo e il Bricolarge in via Aurelia presso i quali chiunque potrà rivolgersi per garantirsi il proprio biglietto, la prevendita sarà attiva fin da oggi per tutte e quattro le sfilate delle domeniche 1, 8, 15 e di sabato 21 febbraio. Da oggi è inoltre attiva anche la prevendita on line dei biglietti sul sito del Carnevale di Follonica grazie alla nuova partnership avviata con la piattaforma Ticketnation. Il costo dei biglietti e di 7 euro + 1 euro di diritti di prevendita.

Nuove anche le modalità di vendita il giorno della sfilata: da quest’anno infatti le casse saranno aperte dalla mattina del giorno dei corsi mascherati e non saranno più fisicamente collocate sugli ingressi della manifestazione ma in tre punti nelle vicinanze del percorso situati in piazza Sivieri, in piazza Guerrazzi e in via Palermo, in modo da facilitare lo scorrimento del flusso di spettatori. Importante poi in questo senso la confermata partnership con la Vab, che ancora una volta sarà al fianco dell’Associazione Carnevale sia per il servizio di biglietteria agli ingressi che rinnovando la collaborazione legata alla logistica dell’evento, e con la Croce Rossa Italiana, altra associazione che da sempre ha garantito il suo supporto alla perfetta riuscita degli eventi.

Radio Diffusione Follonica sarà la radio partner del carnevale durante le sfilate nel corso mascherato.

Torna poi l’iniziativa “Il carnevale ti apre le porte della Maremma” che vede numerose scontistiche legate ai biglietti della manifestazione. Tante le conferme ma numerose anche le nuove collaborazioni: a quelle già attivate lo scorso anno con i Parchi della Val di Cornia (sconto 20 per cento nei giorni di apertura da usufruire entro il 30 giugno), con il Magma (ingresso gratuito), con i musei civici di Massa Marittima (sconto ridotto), con i musei del comune di Gavorrano (sconto del 20 per cento da aprile a settembre), con il Mubia di Monterotondo Marittimo (accesso ridotto a 5 euro e sconto su noleggio visori 3D), con i musei di Castiglione della Pescaia (ingressi gratuiti o scontati a seconda del sito) e con i ristoratori di Follonica (sconto 20 per cento dal sabato al lunedì di carnevale nei locali aderenti) si aggiungono quest’anno Comune di Grosseto (sconto 50 per cento sui musei cittadini) e Provincia di Grosseto (ingresso ridotto al parco naturale della Maremma), il cinema Astra di Follonica (ingresso ridotto esclusi festivi e prefestivi), il Summer Nights Festival (sconto agli eventi del programma dell’estate 2026), l’Acquarium Mondo Marino Valpiana (ingresso ridotto) e l’Acquario di Livorno del gruppo Costa Edutainment (ingresso ridotto con sconti per adulti e bambini).

Confermati anche i pacchetti turistici che legheranno il carnevale con altre risorse e opportunità del territorio elaborati con TravelToday e il portale Visitmaremma.it.

La collaborazione con Avis

Una nuova partnership è stata poi avviata con la sezione di Follonica dell’Avis che diventa uno degli sponsor e dei sostenitori del Carnevale confermando il suo profondo radicamento nel territorio per sensibilizzare la popolazione verso la donazione del sangue.

«Ci siamo trovati subito in sintonia – ha affermato Andrea Benini -. Avis e Carnevale hanno in comune molto: quello che viene fatto dai rioni è una grande opera di donazione, di tempo e di impegno. L’Avis condivide con noi questo valore, attraverso la donazione del sangue. Il sangue è vita e la sanità pubblica si regge sulla donazione del sangue. La speranza è che attraverso questa importante collaborazione si possa aumentare il numero di donatori per il bene di tutti».

«Come Avis il nostro obiettivo è quello di trovare sempre nuovi donatori – ha proseguito il presidente di Avis Antonio Nozzoli –. Purtroppo di sangue ce n’è sempre più bisogno e spesso manca, sia perché c’è un invecchiamento della popolazione sia perché c’è meno sensibilità rispetto a questi temi. Il sangue non si produce in laboratorio ed è essenziale per gli interventi in ospedale. Avere persone che con volontà e altruismo donano una parte di sé agli altri è fondamentale per poter vivere in una società che funzioni. Bastano dieci minuti per poter fare la differenza, per cui l’invito è quello di pensarci. Venite a trovarci all’Asl o contattateci quando volete al 333 292 4648. Grazie al Carnevale e buon divertimento a tutti».

Il programma

Sabato 31 gennaio

Ore 16, arrivo di Re Carnevale (Comune di Follonica, piazza a Mare e piazza Sivieri). Durante le sfilate il Re Carnevale sarà ospitato sul carro allestito dal rione Chiesa, mentre l’uscita del 31 gennaio vedrà protagonisti il re e le reginette su auto d’epoca grazie alla disponibilità di Roberto Righetti e all’organizzazione di Lorena Ceccarelli e Rita Aloisi.

Dal 1° al 6 febbraio, casello idraulico via Roma, mostra dei pittori follonichesi

Domenica 1° febbraio

Ore 7,15, 36a Coppa Carnevale memorial Biagetti, gara di pesca subacquea presso Lni Viale Italia 321

Ore 14,30 Prima sfilata carri allegorici

Giovedì 5 febbraio

ore 21,00 Fonderia n°1, concerto della banda cittadina “G. Puccini” con le reginette dei rioni

Dal 7 al 13 febbraio, casello idraulico di via Roma, mostra della scuola di Cartapesta

Domenica 8 febbraio

ore 14,30 Seconda Sfilata Carri allegorici con la presenza delle giurie di reginetta, mascherata terra e carro e proclamazione di Miss Carnevale al termine della sfilata

Giovedì 12 febbraio

ore 15,00 Marina di Levante, “Carnevale degli anziani” (in collaborazione con Fondazione Noi del Golfo)

ore 20,00 Dancing Bolero, cena e veglione di Carnevale

Venerdì 13 febbraio

ore 15,00 Centro diurno La Ginestra, “Carnevale dell’Amicizia” (in collaborazione con Fondazione Noi del Golfo)

Sabato 14 Febbraio

ore 15,30 Bricolarge, via Aurelia, “Carnevale dei Bambini”

Sabato 14 e domenica 15 febbraio, “Lo sbaracco di Carnevale”, Centro Commerciale Naturale

Domenica 15 febbraio

ore 14,30 Terza Sfilata carri allegorici con la presenza delle giurie di mascherata a terra e carro;

Sabato 21 febbraio

Torneo Footgolf sulla spiaggia con partenza da Aloha Beach in favore dell’associazione AIRC

Dalle ore 17,00 Quarta e ultima sfilata dei carri allegorici, con la presenza della Ciclostorica Leopoldina: premiazioni finali del miglior carro e della migliore mascherata a terra, animazione in piazza con Rdf e Drago Dj

Domenica 22

Mattina Cicloturistica alla presenza di Claudio Chiappucci con Freebike e Impero Caffè

Ore 16,00, Carnevale Balla in piazza, con le discoteche Alegria, Sox, Tartana

Domenica 1° Marzo

Dalle ore 9,30, Follonica Sporting Club, torneo di Padel del Carnevale (data da confermare)

Vetrine vestite a Carnevale, concorso per la migliore vetrina e il miglior spazio interno delle attività commerciali cittadine.

Date da definire: sfilata nel centro della città dei piccoli carri realizzati dagli studenti delle scuole medie con la collaborazione della scuola di cartapesta

Qui sotto i momenti più importanti della presentazione grazie alle foto di Giorgio Paggetti.