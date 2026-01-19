GROSSETO – Prestazione e punti ritrovati appieno per il Grifone, che sbanca il rettangolo di gioco dell’Aquila Montevarchi, collezionando così la sedicesima vittoria di una stagione sempre più bella e avvincente (foto di Paolo Orlando). Tre reti agli aretini e porta inviolata, con tanti giocatori che hanno fatto dimenticare la prova negativa di sette giorni fa dettando legge in terra ostile. “Potevano rimanere delle scorie di Foligno – ha detto mister Indiani nel dopogara – però se sei squadra non devi pensare più alla domenica precedente. Abbiamo dimostrato i punti che abbiamo, partita veramente molto bella. A parte i singoli, tutta la squadra ha risposto in maniera importante. Avanti con ancora maggior fiducia”.

Tiene il passo l’Altopascio, che vince di misura e si regala la seconda piazza in solitaria, complice l’inatteso scivolone del Seravezza con il modesto Trestina.

La classifica:

Grosseto 50 punti; Tau Altopascio 43; Seravezza 40; Foligno 36; Prato, Terranuova Traiana 32; Siena 29; Ghiviborgo 27; Scandicci, San Donato Tavarnelle 26; Sporting Trestina 24; Orvietana, Follonica Gavorrano, Aquila Montevarchi 23; Camaiore 20; Sansepolcro 14; Poggibonsi 13; Cannara 11.