GROSSETO – La squadra femminile della Gea Basketball Grosseto torna in zona playoff nel campionato di serie C, superando 41-40 la formazione dell’Altopascio, al termine di una partita non bella, caratterizzata da molti errori al tiro da una parte dall’altra. Le ragazze di Luca Faragli, però, con un buon secondo tempo sono riuscite a spuntarla e ad avere la meglio su un avversario fisico, che aveva in qualche maniera trovato i punti per rimanere in vantaggio nella prima frazione. Nel primo quarto, infatti, Altopascio riesce a chiudere sul 7-14, per andare all’intervallo sul 17-25. Al rientro dagli spogliatoi, la Gea ha voltato pagina, rientrando nel match grazie a una difesa più stretta, un po’ a zona, un po’ uomo. Altopascio è calato vistosamente, mentre atleticamente le grossetane hanno resistito molto bene e con un parziale di 17-10 nell’ultimo quarto hanno messo la freccia.

Tutto da raccontare il finale di gara: con Grosseto sopra di due punti, Mery Bertaccini, a 14 secondi, invece di tenere palla prova ad andare in contropiede, sbagliando. La palla va ad Altopascio, che ha subito fallo: in lunetta le lucchesi segnano solo un tiro. Fallo sistematico e Gea in lunetta a due secondi con due liberi. Entrambi sbagliati da Giulia Faragli, ma Altopascio non riesce nemmeno ad arrivare a centrocampo, fermato dalla sirena.

“Sono arrivati due punti che ci volevano – commenta l’allenatore biancorosso Luca Faragli – Specialmente nella prima frazione abbiamo patito moto la fisicità loro. Non dimentichiamoci che eravamo senza Francesca Benedetti, Alice Panella e Daniela D’Antoni e ci ha pensato Federica Cipolletta a cercare di frenare la giocatrice fisicamente più dotata degli ospiti. Adesso al lavoro per le prossime due sfide”.

Grazie a questo sofferto successo la Gea sale a quinto posto con una gara da recuperare. Sabato prossimo Borellini e compagne riceveranno la visita del Montecatini in via Austria, mentre lunedì sera saranno di scena sul campo del Bellaria Cappuccini Pontedera nel recupero della penultima di andata.

Da segnalare la prima convocazione in panchina per Julia Sliusar, e il primo punto in carriera messo a segno da Viola Mazzi.

GEA GROSSETO: Pepi 2, Vallini 6, Borellini 10, Mery Bertaccini 8, Vannozzi 8, Emma Bertaccini 2, Merlini, Mazzi 1, Cipolletta, Sliusar, Faragli 3. All. Luca Faragli.

PARZIALI: 7-14, 17-25; 24-30, 41-40.