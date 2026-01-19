GROSSETO – Archiviata la seconda giornata di ritorno con un pareggio amaro sulla pista di Monza, il Circolo Pattinatori Grosseto per il quinto anno consecutivo è impegnato, domani sera martedì alle 20,45 (diretta streaming sul canale Youtube della Fisr), nei quarti di finale di Coppa Italia (foto u&emmediggì). I ragazzi di Massimo Mariotti ritrovano il CGC Viareggio, secondo al termine del girone di andata, avversario contro il quale si sono imposti in maniera anche piuttosto netta nella prima giornata di ritorno in serie A1 (8-3).

I versiliesi, che avranno a disposizione il portiere Pablo Gomez, squalificato per tre turni in campionato, dopo l’espulsione a 31 secondi dalla fine alla pista Mario Parri di via Mercurio, cercheranno di vendicare quella brutta sconfitta per andare avanti in una manifestazione che solo in un’occasione (a parte la finale del 1989 contro il Novara di Mariotti) ha visto il Grosseto partecipare alle semifinali, nel 2022-23 dopo la vittoria ai supplementari con Follonica. La compagine biancorossa, che ha già gli stessi punti nello scorso anno, è motivatissima: sulla pista di Seregno venerdì sera ha dimostrato di essere in grande condizione e di poter dare veramente nuovamente fastidio alla formazione bianconera guidata da Mirko De Gerone. Tutto lascia insomma presagire a un incontro di ottimo livello, a una battaglia fisica tra due squadre che nell’ultimo turno di campionato hanno ottenuto un pareggio, visto che anche i viareggini hanno chiuso sul 4-4 la sfida casalinga contro il Valdagno.

Per la seconda volta in questa stagione, il Circolo Pattinatori scende in pista al “Pala Barsacchi”. Nella prima è stato sconfitto per 3-2 nell’Opening Day, al termine di una gara caratterizzata dall’annullamento della rete del pareggio a Vargas a nove secondi dalla conclusione, che ha vanificato la bella rimonta maremmana. Il Grosseto, come ha fatto nelle prime 15 partite di campionato cercherà di fare la sua gara, mettendo in difficoltà gli avversari con il suo pressing, la qualità di Saavedra (arrivato a 17 reti stagionali), Paghi, Sillero, Barragan e Barbieri, ma anche con una difesa guidata ottimamente da Franco Scarso.

I risultati del C.P. Grosseto nelle ultime edizioni di Coppa Italia. 2021-2022: quarti di finale, Follonica-Grosseto 5-2; 2022-2023: quarti di finale Grosseto-Follonica 6-5 (dts); semifinale, Lodi-Grosseto 3-0 (dts); 2023-2024: quarti di finale, Trissino-Grosseto 5-3; 2024-2025: quarti di finale, Trissino-Grosseto 5-2.

Il programma completo dei Quarti di finale:

martedì 20 gennaio, CGC Viareggio-CP Grosseto 1951;

mercoledì 21 gennaio, Why Sport Valdagno-BCC Centropadana Lodi;

martedì 27 gennaio, Ubroker Bassano-TeamServiceCar Monza;

mercoledì 28 gennaio, Hockey Trissino-Innocenti Costruzioni Follonica.

Le squadre vincitrici dei quarti di finale si qualificano per la Final Four che si disputerà sabato 7 e domenica 8 marzo. In base alle squadre qualificate verrà fissato il luogo di svolgimento.