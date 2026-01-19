GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo [email protected].

OFFERTE DI LAVORO IN MAREMMA

• IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, il giornale digitale più letto della provincia di Grosseto e tra i primi in Toscana, cresce ancora e cerca nuovi collaboratori. Cerchiamo figure professionali nel settore commerciale per promuovere il giornale tra le aziende e nelle realtà economiche della nostra provincia e che possa sviluppare un progetto di crescita del settore pubblicitario della nostra testata. Il curriculum va inviato a [email protected] specificando nell’oggetto “Proposta di collaborazione”.

Offerte

• Azienda referenziata grossetana, operativa nei servizi alle imprese, intende avviare una selezione per l’individuazione di una persona con comprovate competenze in marketing aziendale, da inserire all’interno della propria organizzazione per supportare le attività di sviluppo, comunicazione e promozione. LINK

• Cercasi gestore per impianto di distribuzione carburante. Se interessati e per informazioni rivolgersi al numero 06/88640081 dal lunedì al venerdì ai seguenti orari: 9:00-13:00 e 14:00-17:00 LINK

• L’autocarrozzeria Guerrini Edoardo srl, con sede in Grosseto (GR), è alla ricerca di un operaio verniciatore con esperienza. Gli interessati possono inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo email: [email protected] LINK

• La Modulpanel Srl, con sede a Borgo Santa Rita (GR), Leader nella produzione di bagni prefabbricati, in un’ottica di dimensionare al meglio il proprio organico, è alla ricerca di sei figure professionali: un disegnatore tecnico, un impiegato, quattro operai (settore idraulico/elettrico ed edile). Gli interessati possono inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo email: [email protected] e/o [email protected] specificando nell’oggetto la posizione per cui si candidano. LINK

• Il Comune di Manciano cerca volontari, educatori e insegnanti per il Doposcuola: ecco il bando LINK

• Il Comune di Piombino assume due persone a tempo pieno e indeterminato LINK

Cescot

• Cescot, agenzia formativa Confesercenti, ricerca, per le aziende associate, le seguenti figure: Cuoco, Aiuto cuoco, Cameriere ai piani, Cameriere di sala, Responsabile di sala, Lavapiatti, Barman, Receptionist, Pulizia degli ambienti e non solo. Inviare curriculum a [email protected]

• Alba’r di Monticello Amiata ricerca personale da assumere come apprendista. Anche prima esperienza. Dal martedì alla domenica, turni di mattina e sera. Ambiente dinamico e versatile. Richiesti propensione al contatto col pubblico, buona capacità di calcolo e disponibilità alla formazione continua. Cell:. 345 6052437 Mail: [email protected] LINK

Centro per l’impiego

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: Addetti all’assistenza personale. Collaboratori domestici e professioni assimilate. Elettrotecnici. Commessi delle vendite al minuto. Riparatori e manutentori di macchinari e impianti industriali. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Camerieri di albergo. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati. Camerieri di ristorante. Cuochi in alberghi e ristoranti. Addetti ad attività organizzative delle vendite. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Cuochi in alberghi e ristoranti. Conduttori di trattori agricoli. Tecnici elettronici. Addetti ad attività organizzative delle vendite. Addetti all’assistenza personale. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Baristi e professioni assimilate. Montatori di mobili. Baristi e professioni assimilate. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Commessi delle vendite al minuto. Addetti all’assistenza personale. Conduttori di autobus, di tram e di filobus. Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo. Educatori professionali. Addetti alle buste paga. Cuochi in alberghi e ristoranti. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Agenti di pubblicità. Carpentieri e montatori di carpenteria metallica. Riparatori e manutentori di macchinari e impianti industriali. Braccianti agricoli. Agenti di commercio. Addetti all’informazione nei Call Center (senza funzioni di vendita). Agenti assicurativi. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Installatori di infissi e serramenti. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Estetisti e truccatori. Insegnanti di lingue. Addetti all’assistenza personale. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali. Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Meccanici e motoristi navali. Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Carpentieri e montatori di carpenteria metallica. Conduttori di mezzi pesanti e camion. Conduttori di macchinari per il movimento terra. Muratori e formatori in calcestruzzo. Tecnici programmatori. Braccianti agricoli. Muratori in pietra e mattoni. Cuochi in alberghi e ristoranti. TUTTE LE OFFERTE A QUESTO LINK.