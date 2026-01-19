GROSSETO – Quando si dorme ma anche quando abbiamo il fiato corto, quando si corre, quando il tempo a disposizione non ci basta. Lo diciamo: “Ancora un minuto”. Questo è il titolo dell’ultimo libro di Daniele Pratesi (edizioni Efesto), che si apre con una citazione della poesia “Attesa” di Raymond Carver, uno degli autori americani preferiti dallo scrittore maremmano.

La corsa poi, si avverte fin dall’inizio, fin dal primo capitolo, dove i dialoghi serrati ci rivelano la passione tra Giuseppe e Noemi e subito il “crack” con l’ingresso di Nora. Nonostante tutto sembri perfetto, tutto sembri potere andare bene, l’imperfezione umana incrina lo specchio.

E l’incrinatura prosegue fino a compromettere quasi qualsiasi rapporto, benché tutti vogliano metterci del nastro adesivo per far tenere almeno la cornice.

“Ancora un minuto” per decidere, per cercare di non sbagliare

Neanche gli amici a volte sembrano aiutare e arriva anche quel momento in cui, nonostante ci si concentri solo sul lavoro e quello vada meglio, i felici sembrano essere solo loro: gli amici. Amici che raccontano semplicemente che va bene, che è tutto lineare, “a posto”. E qui Pratesi rende bene l’idea quanto sia difficile essere felici per gli altri quando si è un mare in tempesta, soprattutto per causa propria.

Alcuni scoprono improvvisamente che il momento della verità arriva anche per loro, per chi con leggerezza crede che la vita sia una giostra sulla quale salire e scendere a piacimento. Arriva il momento di fare i conti con le proprie azioni. E spesso, in questi casi, va bene solo se tutti i pianeti sono allineati, o se si scopre di avere un po’ di spessore, ma anche se alcune situazioni scomode, ce le si fa andare bene.

Ma il prezzo per raggiungere la persona amata a volte sta anche qui e Pratesi confeziona una complicata soluzione finale per dircelo. Per dirci che nonostante tutto, nonostante gli errori fatti, noi come i personaggi se ci accorgiamo davvero di amare qualcuno, la fortuna e la possibilità di stare insieme può tornare. Non tutto torna però, la storia ha una sola direzione e il patto non scritto è che le condizioni possano funzionare. Solo a questi patti arriva, anche tra le complicazioni, la felicità persa e ritrovata.

In Ancora un minuto Daniele Pratesi riesce così a coniugare il suo amore per la grande narrativa americana con un racconto di più ampio respiro, dove i protagonisti possono sembrare leggeri ma anche no. In un racconto dove si perdono, si allontanano e solo attraversando le proprie fragilità trovano il modo di ritrovarsi. È una storia che corre, cade, si rialza, e che ricorda come, a volte, basti davvero ancora un minuto per cambiare direzione.