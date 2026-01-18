Foto di repertorio

GROSSETO – Terminate le feste Natalizie i pugili della Fight Gym Grosseto sono tornati al duro allenamento nella palestra di via Della Repubblica per preparare al meglio la trasferta in Francia, precisamente a Forges Les Eaux in Normandia, e rendere la visita che la squadra francese aveva fatto a Grosseto nel mese di luglio con la memorabile sfida alla Cavallerizza, finita in parità (foto d’archivio).

Quattordici saranno i pugili impegnati nella trasferta che la sera del 31 gennaio li vedrà impegnati contro i pari peso normanni; il maestro Raffaele D’Amico con i suoi collaboratori Emanuela Pantani e Giulio Bovicelli con team leader il presidente Amedeo Raffi sosterranno i propri atleti ovvero Emilie Lacroix, Noemi Culicchi, Mattia Deliperi, Gabriele Vichi, Andrea Corridori, Leonardo Paladini, Alessio Piuo Tufano, Francesco Liberti, Giuseppe Leonini, Mattia Devicienti, Andrea Farina, Mohamed Chtioui, Karim Guiebre e Jonathan Pisano. L’equipe sarà accompagnata da Orazio Domeniconi, storico sponsor dell’Associazione e da alcuni genitori dei pugili. Rachele Perna, recente argento europeo non potrà essere della partita perché impegnata in allenamento al centro sportivo della Cecchignola in Roma con la Nazionale Italiana under 19 in vista di prossimi impegni internazionali che la vedranno coinvolta. La Fight Gym Grosseto che si pone l’obbiettivo di offrire agli sportivi grossetani un 2026 da incorniciare ha scelto di iniziare l’anno con questa sfida certa che i suoi quattordici pugili si faranno onore sul ring Normanno.