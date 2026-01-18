BAGNO DI GAVORRANO – Segno X allo scadere per il Follonica Gavorrano, che impatta 1-1 al Malservisi-Matteini contro il Vivi Altotevere Sansepolcro. Al 7′ rapidissimo contropiede del Follonica Gavorrano che porta Arrighi alla conclusione con il portiere ospite in uscita, la palla è diretta verso la porta ma la difesa del Sansepolcro evita la rete con un salvataggio sulla linea.

Ancora su contropiede arriva la seconda occasione della partita per i biancorossoblù, che al 21′ vanno al tiro con Arrighi dal limite, la palla termina alta.

Il primo tiro del Sansepolcro è di Mazzoli su calcio di punizione al 26′, la sua traiettoria non scende e la sfera termina alta sopra la traversa.

Vantaggio del Sansepolcro alla mezz’ora: palla sanguinosa persa da Bernardini sulla propria trequarti, ne approfittano gli ospiti che vanno in gol con Bocci, che riceve e insacca con il piattone.

Il Follonica Gavorrano reagisce e prova a pareggiare al 35′: Pescicani la mette in mezzo per Arrighi, che stacca di testa mettendo alto.

La ripresa si apre con un gol dei minerari che viene annullato dall’arbitro per fuorigioco di Arrighi.

Al 6′ Bellini ci prova su calcio di punizione, Ermini in presa bassa sventa.

Al 16′ biancorossoblù vicini al pareggio: Giordani serve Presta ben appostato in area, l’attaccante calcia ma trova la risposta di Ermini.

Poco dopo Giordani ci prova in mezza rovesciata, trovando però la deviazione di testa di un difensore.

È il momento di massima pressione del team locale. Bellini al 22′ calcia da fuori a giro, Ermini si distende e devia in angolo.

Al 37′ è il neo entrato Barculli a sfiorare il raddoppio per gli ospiti, calciando fuori da buona posizione.

Al 41′ Likaxhiu cerca la rovesciata su calcio d’angolo, la palla si impenna ed è preda del portiere.

Quattro minuti dopo la pressione degli uomini di Brando dà i suoi frutti. Il Follonica Gavorrano sfrutta un calcio d’angolo su cui si avventa Giordani di testa, la palla rimane lì e Pescicani la ribadisce in rete, trovando il gol del pari.

Nel recupero ancora tentativi dei biancorossoblù, ma il risultato non cambia più.

FOLLONICA GAVORRANO: Poggiolini, Bernardini, Matteucci, Bellini, Marino (10′ st Proietti), Maurizi, Pescicani, Drapelli (24′ st Likaxhiu), Presta (36′ st Bucci), Arrighi (24′ st Masoni), Giordani. A disposizione: Tognetti, Ferretti, Pimpinelli, Fremura, Crasta. All. Brando.

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Ermini, Cerbella (36′ st Barculli), Di Paola, Mazzoli (33′ st Brizzi), Borgo, Baraboglia, Omohonria, Gennaioli, Bocci (19′ st Salvadori, 36′ st Adreani), Massai, Stumpo (23′ st Fabozzi). A disposizione: Bambara, Polimeni, Testerini, Alagia. All. Ciampelli.

ARBITRO: Spagnoli di Tivoli; assistenti Tundo di Roma 2 e Neroni di Ciampino.

MARCATORI: 31′ Bocci, 45′ st Pescicani.

NOTE: Recupero: pt 1′, st 5′. Ammoniti: Marino, Drapelli, Bellini, Mazzoli, Massai, Pescicani.