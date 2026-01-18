GROSSETO – Nono brindisi al Pala Austria per la Gea Basketball Grosseto contro una Juve Pontedera che per tre frazioni ha cercato di mettere la museruola alle bocche da fuoco di casa, che dopo essere state raggiunte ad inizio terzo quarto hanno rimesso la testa avanti, disputando dodici minuti straordinari, in cui gli ospiti sono usciti di scena, annichiliti dalla forza di un gruppo che, nonostante l’assenza di Tommaso Ense, ha divertito e si è divertito, finendo sull’81-54. Una prova di tutto il gruppo, ma stavolta a spezzare la gara è stato Lorenzo Malentacchi, implacabile nel primo tempo con 13 punti (2/2 da due, 3/6 da tre). A scavare un solco decisivo con la Juve Pontedera sono stati anche i canestri di Mari (3/6 da due, 2/7 da tre), Banchi (4/8 da due, 3/10 da tre) e Liberati (5/8 da due, 2/3 da tre), ma anche Scurti e Furi hanno fatti la differenza al momento giusto. “Sono contento per questi due punti ma, come previsto – ha sottolineato Andreozzi – Pontedera è stata insidiosa fino a che gli abbiamo lasciato spazi, ma quando non abbiamo più permesso agli ospiti di giocare, il match si è concluso con appena 54 punti subiti e di questo sono contento”.

Nel tempino iniziale la Juve Pontedera, con azioni veloci e contropiedi precisi, riesce a tenere testa alla Gea fino quasi alla fine dei primi10′, sul 17-19, dopo aver avuto anche quattro punti di vantaggio sul 9-13. Un break firmato Lorenzo Malentacchi permette di andare al primo riposo sopra di tre punti (22-19) e lo stesso Malentacchi, autore di tredici punti nel primo tempo, permette alla Gea di ripartire con il piede giusto anche nella seconda frazione, arrivando a un +11 (30-19), prima di un leggero recupero della Juve Pontedera che va all’intervallo sotto di sei lunghezze. La ripresa si apre con gli avversari che si avvicinano con Ferrati e dopo due minuti e mezzo agganciano i biancorossi sul 40-40. Mari e Liberati ristabiliscono le distanze e a metà terzo quarto vanno sul +5, che diventano dieci al 30′, dopo un paio di canestri di Alessandro Banchi. Nell’ultimo quarto la Gea dilaga arrivando a toccare il + 29 punti, prima di chiudere a +27, grazie anche ai punti segnati dai giovanissimi Filippo Grascelli e Davide Venezia, che hanno fatto esultare di gioia il pubblico di casa, ma anche tutta la panchina della Gea, che consolida così il suo primato, salendo a 28 punti.

Gea Grosseto-Pontedera 81-54

GEA GROSSETO: Banchi 17, Scurti 8, Ignarra 5, Furi 4, Liberati 18, Mari 12, Romboli, Malentacchi 13, Ciacci, Fommei, Venezia 2, Grascelli 2. All. Silvio Andreozzi.

JUVE PONTEDERA: Ferrati 11, Falchi 3, Fogacci, Meucci 6, Lucchesi 13, Osas 4, Mbengue 13, Martelli 4, Salvini, Bettini, Gallo, Bernabei. All. Alessandro Manetti.

ARBITRI: Sbaragli di Casole d’Elsa e Staglianò di Livorno.

PARZIALI: 22-19, 35-29; 55-45.

STATISTICHE GEA: 21/44 da due, 11/34 da tre, 6/9 nei liberi; 44 rimbalzi (34 difensivi), 15 palle recuperate, 14 assist.