GROSSETO – Oggi per la nostra rubrica Maremma com’era Claudio Cantini ci ha inviato la foto della quinta A Meccanici nell’anno scolastico 1975-76 con l’insegnante di tecnologia Domenico Molea che abbiamo trovato anche in altri ritratti di classe di quegli anni.
«Al centro c’è il professore di tecnologia meccanica ingegner Domenico Molea. A sinistra il bidello Marangon di cui non ricordo il nome. Poi Claudio Mariotti, Moreno Santin, Fabio Ticci, Stefano Mariottini. Poi ricordo solo i cognomi Baroletti, Falciani, Giorgi, Taddeo, Radi, Pasquini e, ovviamente, Claudio Cantini».
Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia o riconosce le persone ritratte può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.
Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.
