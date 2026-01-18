GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 18 gennaio 2026

Ariete attivo: ma oggi segui il ritmo degli altri.

Toro tranquillo: preferisci restare in famiglia.

Gemelli curioso: ti lasci sorprendere da un dettaglio.

Cancro presente: oggi sei importante per qualcuno.

Leone, segno del giorno, sarà generoso, carismatico, disponibile: oggi ti accorgi di chi ha bisogno di te, e non ti tiri indietro.

Consiglio escursione: fai una tappa alla Chiesa di San Bruzio, nei pressi di Magliano in Toscana: silenziosa, forte e aperta, come il tuo cuore oggi.

Vergine disponibile: oggi metti da parte il giudizio.

Bilancia affabile: regali parole gentili.

Scorpione diretto: oggi però sai quando dosare.

Sagittario coinvolgente: sai portare leggerezza.

Capricorno sereno: giornata di ordine e relazioni.

Acquario brillante: oggi sei un compagno stimolante.

Pesci teneri: oggi ti lasci andare con fiducia.