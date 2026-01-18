GROSSETO – Un importante incendio ha interessato questa notte l’impianto di raccolta rifiuti delle Strillaie, nella zona di Principina terra.

L’evento, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato i locali destinati alla raccolta e alla compattazione del materiale destinato allo smaltimento

Due squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Grosseto sono intervenute presso lo stabilimento riuscendo a contenere l’incendio e a ridurre il rischio di propagazione agli altri settori dell’impianto.

Sono attualmente in corso le operazioni di movimentazione e smassamento del materiale bruciato, necessarie a prevenire eventuali riprese delle fiamme.

Sul posto presenti, oltre alle squadre di vigili del fuoco, carabinieri di Grosseto polizia municipale e Arpat.

Non ci sono stati feriti.