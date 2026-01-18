GROSSETO – Con un 3-0 corsaro il Grosseto supera l’ostacolo Aquila Montevarchi e riprende a macinare punti e sorrisi (foto di Paolo Orlando). La ventesima di campionato è tirata e animata al Brilli Peri in terra aretina, con le sfidanti entrambe motivate a far bene. Il risultato si sblocca poco prima del riposo, con Disanto che fa esultare i suoi, supporter inclusi. Nella ripresa maremmani sempre piaciutù sicuri e raddoppio di Sabelli al quarto d’ora. Pochi minuti e soddisfazione anche per il bomber unionista Marzierli, che sigla lo 0-3 al 36′ su suggerimento di un instancabile Disanto.

I torelli rimangono a più sette dal tau Altopascio, mentre l’altra seconda Seravezza scivola ora in terza piazza dopo il quarto ko in campionato sul campo dello Sporting Trestina.

AQUILA MONTEVARCHI: Giusti, Cecconi, Coly, Bigazzi, Bocci, Kondaj, Mencagli, Bassano, Nannini, Galeota, Mattei. A disposizione: Neri, Galastri, Cocci, Menchetti, Mariniello, Carotti, Lovari, Simoni, Tommasini. All. Marmorini.

GROSSETO: Marcu, Ciraudo, Ampollini, Brenna, Montini, Sacchini, Bacciardi, Sabelli, Disanto, Gerardini, Marzierli. A disposizione: Romagnoli, Masini, Riccobono, Gonnelli, Ciabuschi, Guerrini, Fiorani, Regoli, D’Ancona. All. Indiani.

ARBITRO: Branzoni di Mestre; assistenti Rossetto di Schio e Pasquesi di Rovigo.

MARCATORI: 45′ Disanto, 16′ st Sabelli, 36′ st Marzierli.