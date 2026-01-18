GROSSETO – Anche il Consorzio di bonifica 6 Toscana sud al fianco dei vigili del fuoco di Grosseto nelle operazioni di bonifica nella discarica delle Strillaie, per l’incendio che ha interessato la struttura. Dopo la richiesta della Prefettura, Cb6 ha subito messo a disposizione un escavatore con un braccio di 18 metri, particolarmente utile per svolgere in sicurezza le delicate operazioni successive allo spegnimento dell’incendio.

Il Consorzio ha individuato un mezzo idoneo alla richiesta nel luogo più vicino alle Strillaie, in prossimità della sede operativa di Barbaruta, e ha predisposto un trasporto eccezionale (autorizzato dalla Prefettura stessa) per raggiungere la discarica. Qui un escavatorista si è messo a disposizione dei vigili del fuoco per le operazioni richieste.

«Ci è sembrato doveroso fornire un supporto ai vigili del fuoco, impegnati in un lavoro così delicato – afferma il presidente Federico Vanni – e la nostra area manutenzione, con il responsabile Massimo Tassi, ha subito formato una squadra che si occupasse dello spostamento del mezzo e successivamente dell’assistenza a chi stava intervenendo sul posto».

«Voglio ringraziare i nostri ragazzi che saranno impegnati fino a stasera – aggiunge il presidente del Consorzio – e che con grande senso di responsabilità hanno affrontato un intervento al quale certo non sono abituati, visto che la nostra attività riguarda l’acqua e non il fuoco».