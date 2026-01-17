FOLLONICA – Si lavora senza sosta nei capannoni alla zona industriale per costruire i mascheroni e colorare tutti i carri che sfileranno sul lungomare di Follonica a partire da domenica 1 febbraio. Nella serata di venerdì abbiamo dato uno sguardo alle creazioni dei vari rioni e scambiato qualche parola con i volontari: ci hanno confermato che l’impegno è tanto, ma la bellezza del Carnevale sta prendendo forma anche quest’anno.

Capannino vi invita a leggere e a volare con la fantasia: libri e mongolfiere protagonisti. «Il tema è “Leggere ti fa volare”, viene anche dal desiderio di incentivare la cultura. Ci saranno libri, mongolfiere e ballerine molto particolari – afferma la presidente Monica Belloni, che ha ideato il tutto insieme alle sue giovani collaboratrici -. Ci concentreremo sul rapporto tra viaggio e lettura, due elementi che si intrecciano tra di loro reciprocamente. Alcune ballerine ricorderanno il viaggio e altre la letteratura. La reginetta avrà un suo ruolo molto particolare, tutto da scoprire. Come rione stiamo scegliendo un po’ di più le persone che stanno con noi. Siamo pochi ma buoni, comprese anche diverse mamme. Grazie alle mie due fantastiche collaboratrici stiamo portando avanti il rione in maniera nuova e anche più tecnologica».

Cassarello e l’interrogativo Ia: il rione quest’anno punta tutto sulla tecnologia e sulle sue contraddizioni. «È partito da un progetto su computer e da lì non ci sono stati imprevisti – commenta il presidente del rione Marco Buoncristiani -. Il tema è l’intelligenza artificiale, il contrasto che c’è tra l’intelletto umano e la macchina. Spesso siamo noi che ci creiamo delle gabbie in seguito all’utilizzo sbagliato dell’Ia: tutto sta nel come vengono usate le cose. Il messaggio positivo che cerchiamo di trasmettere è che per mandare avanti il progresso l’unico modo è che l’umanità e l’intelligenza artificiale convivano senza che l’una sia succube dell’altra». Una scelta al di fuori dei temi classici, fortemente legata all’attualità. La voglia di sperimentare si nota anche nel posizionamento asimmetrico dei mascheroni principali (una testa piena di tubi colorati e una sfera gialla). In generale l’obiettivo del rione è quello di crescere ancora, superando la difficoltà di avvicinare i giovani.

Pratoranieri tra colori e famiglia: Lilo e Stitch sono i protagonisti del nuovo carro carico di speranza pensato da Pratoranieri. Colori hawaiani, tanto divertimento e al centro l’idea di Ohana (famiglia in hawaiano). «Con fatica, ma sta andando tutto bene – afferma il presidente Giacomo Manni -. Quest’anno siamo in questo nuovo capannone, ospitati dalla famiglia Manni, che ci ha concesso lo spazio. Siamo qui anche alla ricerca di un riscatto dopo l’incendio dell’anno scorso: vogliamo fare un carro che sia all’altezza delle aspettative. Un anno faticoso, ma alla fine la voglia di stare insieme superando le difficoltà c’è, ed è la cosa più importante. Verrà un carro molto colorato, con fiori e totem».

Senzuno vi porta in Irlanda: fate, druidi, gnomi e tanti elementi appartenenti alla tradizione fiabesca irlandese nel carro del rione gialloverde. «Un bel progetto, ambizioso, tutto dedicato agli spiriti dell’Irlanda – spiega il presidente Luciano La Ganga -. Cerchiamo sempre di tirar fuori tematiche che possano colpire e indicare alcune situazioni che non vanno nella società. In questo caso si parla di libertà e del coraggio del popolo irlandese di ribellarsi a quella che è stata l’invasione coloniale sul suo territorio. Col nostro carro vogliamo dare voce al coraggio di voler evadere da certe situazioni». Oltre ai simboli e ai personaggi dell’Irlanda sul carro svetteranno una grande casa e un albero (sul retro del carro non poteva poi mancare un riferimento alla birra Guinnes). «Siamo contenti. Il gruppo è cresciuto molto, siamo arrivati anche a 20 persone contemporaneamente al lavoro. È stato piacevole vedere la partecipazione anche di persone nuove che hanno creduto nel progetto e nel rione».

Zona Nuova a ritmo di musica: «Il tema che abbiamo scelto quest’anno è la musica e in particolare la relazione tra musica ed emozione – afferma la presidente Angelica Scalise -. Ci sarà una grande dj circondata da una composizione di casse audio. Ad un certo punto la dj si gira e svela qual è la vera origine della musica: si vedrà un cuore anatomico collegato alle casse con delle arterie come se fossero dei cavi. È l’emozione che alimenta la musica». Un concept semplice ma profondo al tempo stesso, che gioca sul movimento del carro in grado di svelare una verità più profonda rispetto a ciò che appare. «C’è ancora un bel po’ da fare, qualcosa è già colorato ma mancano degli elementi. Non è facile lavorare in queste condizioni, con spazi così stretti e dovendosi arrampicare senza poter smontare le cose. A livello logistico è un po’ difficile, ma ovviamente c’è tanta voglia di finire, uscire e vedere i carri finiti».

La 167 Ovest e il ragno Trump: «Il progetto è sempre ambizioso, ma quest’anno abbiamo virato verso la satira politica – spiega il presidente del rione Genesio Sassara –. L’immagine principale è quella di Trump, rappresentato come un ragno, con delle parti che si muoveranno. Sta venendo bene, stiamo cercando di finire il più presto possibile. Dobbiamo iniziare a mettere insieme i mascheroni e colorarli». Una scelta coraggiosa per il rione che negli scorsi anni si è sempre aggiudicato il premio per il miglior carro. Del resto era difficile ignorare un personaggio come Trump e il Carnevale è l’occasione perfetta per mettere in evidenza tutte le contraddizioni del presidente americano. In primo piano ci sarà il grande volto di Trump con il suo immancabile ciuffo e sul retro, a simboleggiare la sua voglia di conquista e di potere, le zampe e il corpo da aracnide.

Rione Centro, il Fantasma dell’Opera e il valore delle donne: «Quest’anno un bel progetto, molto attuale – spiega la presidente Silvia Gani -. Il tema è la donna, considerata troppo spesso dall’uomo un suo possesso. Un soggetto legato ai femminicidi e a tutto quello che purtroppo sentiamo alla tv. C’è questo fantasma che vuole impossessarsi della cantante come nel Fantasma dell’Opera: rispecchia quello che l’uomo vuole imporre alla donna. Il fantasma è il mascherone principale e sono previste anche musiche in tema con il soggetto del carro. Come novità avremo la mascherata a terra e il cambio di postazione della reginetta: invece di stare davanti starà sul retro, in alto. Verrà un carro bello grande. Siamo a buon punto». Una critica sociale diretta quindi, e un altro esempio di come il Carnevale possa divertire e lanciare al tempo stesso messaggi importanti.

Il rione Chiesa e un ospite d’onore: nonostante le difficoltà legate all’incendio che ha compromesso il capannone in cui stava lavorando il rione l’anno scorso, i volontari hanno voluto comunque essere presenti e dare il loro contributo, lavorando per allestire il carro del re Carnevale. «Ci saremo – afferma il vicepresidente Marco Larini -. Speriamo in questo nuovo capannone. Per ora non ci arrendiamo e andiamo avanti. Il pianale è quello nostro del rione e ospiteremo sul nostro carro il re Carnevale». Nel frattempo continuano i lavori di ripristino del capannone con l’obiettivo di poter finalmente tornare a vedere il rione Chiesa in sfilata in concorso nel 2027.

«Come sempre le ultime settimane i carristi fanno le ore piccole, ma vedo che c’è sempre tanta gente nei capannoni – ha commentato il sindaco Matteo Buoncristiani, dopo aver portato il suo saluto a tutti i volontari -. Il rione Chiesa nonostante sia in situazione un po’ precaria non ha mai abbandonato. Hanno tenuto il gruppo unito e questo è sicuramente un aspetto importante da tenere in considerazione perché il Carnevale lo fanno i volontari: non è così semplice e automatico trovare persone che si gettino nella vita del Carnevale e portino avanti questa bellissima tradizione della nostra città, l’iniziativa che sicuramente richiama più persone sul territorio». Il futuro della manifestazione è legato anche al nuovo spazio che ospiterà i volontari, di cui si parla ormai da anni: «Per quanto riguarda la Cittadella del Carnevale l’Amministrazione comunale ha dato in carico ad uno studio specializzato di seguirla nell’iter per arrivare alla pubblicazione del bando per far partire tutto il percorso – ha concluso il sindaco -. Speriamo entro il primo semestre 2026 di avere pronto questo bando».

Nella galleria con le foto di Giorgio Paggetti trovate il tour dei capannoni. Vi ricordiamo che le sfilate sono previste per domenica 1, domenica 8, domenica 15 e sabato 21 febbraio.