GROSSETO – Il Circolo Pattinatori 1951 gioca e diverte anche nell’anticipo della seconda giornata contro il Monza, ma non riesce andare oltre il pareggio sulla pista di Seregno. I ragazzi di Massimo Mariotti, avanti per tre volte, sono stati acciuffati a 8 minuti e mezzo dalla fine da una formazione lombarda che per tutta la gara ha sofferto la grande prestazione del Grosseto. Un pareggio che sta sicuramente stretto a Saavedra e compagni, anche nelle battute conclusive Scarso ha effetuato splendidi interventi.

Nella prima frazione sono dei maremmani le occasioni più importanti. Al 2’ Borgonovo riesce in qualche maniera a fermare il tiro di Barbieri. Al 3’ Pablo Saavedra porta avanti il Cp Grosseto Sillero scarica sul capitano che con una conclusione volante mette alle spalle di Borgonovo. Al 4’ Sillero arriva a un passo dal raddoppio, a tu per tu con il portiere, che si distende e ferma. Al 6’ la Teamservicecar trova la parità con Colamaria, che viene pescato in area da un compagno e batte Scarso da due passi. All’8’ Monza conquista un rigore che Bielsa spedisce sulla traversa.

Al 10’ Saavedra si fa spazio nella difesa brianzola, ma Borgonovo ferma. Tre minuti e Paghi mette a lato da buona posizione, mentre al 14’ Vargas riprende il tiro ma viene fermato da Borgonovo, che si supera pochi istanti dopo proprio su Vargas. Con il passare dei minuti prova a spingere il Monza, ma la retroguardia grossetana resiste. Al 18’ il guantone di Scarso dice di no a Galimberti.

A 5’17 dal fine Borgonovo compie un autentico miracolo per fermare il tiro di Saavedra; al 21º, però, il numero uno lombardo nulla può sulla splendida azione in velocità conclusa con un gran tiro di Saavedra su un preciso assist dalla sinistra di Filippo Schiavo, che ha avuto un ottimo impatto sulla gara.

Con il giocatore in più, dopo l’espulsione di Zucchetti, il Grosseto va vicino al goal ma rischia grosso su contropiede dei padroni di casa. A due minuti alla fine Borgonovo dice di no prima a Saavedra e poi a Paghi. La prima frazione si conclude così sul 2-1 per i biancorossi di Mariotti.

Al 3’ della ripresa Marzonetto serve Zucchetti che anticipa Scarso. Sulle ali dell’entusiasmo i brianzoli rimangono in avanti ma dopo nemmeno quaranta secondi, con un’azione personale Francisco Barragan fa secco Borgonovo e firma il 2-3. Saavedra all’8’ va vicino al quarto gol, fermato dal portiere che da qualche settimana ha preso il posto di Velazquez.

Al 10’ Joaquin Vargas s’incarica della punizione di prima concessa al Cp per il decimo fallo di squadra del Monza: l’attaccante biancorosso colpisce però il palo alla destra di Borgonovo. Poco dopo Scarso ferma un grande tiro ravvicinato di Zucchetti. Il Grosseto continua a muoversi con autorità, nonostante i tentativi di rimonta locali, fermati da alcune strepitose parate di Scarso. Le due squadre non sempre con la necessaria lucidità danno fondo alle ultime energie e fioccano occasioni da una parte e dall’altra.

Al 16’ il tiro di Galimberti mette ai brividi, ma un paio di azioni dopo Paghi viene fermato in grande stile. Al 17’ con un’azione personale Marzonetto regala il pareggio al Monza. Il Grosseto si rituffa in avanti, ma il tiro di Saavedra colpisce il palo pieno. I ragazzi di Mariotti tengono costantemente in apprensione il team lombardo. Scarso ferma molto bene Marzonetto lanciato in contropiede e si oppone anche a Pesavento. L’ultima grande occasione è per Barbieri a 67 secondi dalla sirena, servito da Barragan, ma Borgonovo dimostra le sue qualità. Entrambe le squadre ci provano fino alla fine, ma si chiude sul 3-3.

Teamservicecar Monza-Circolo Pattinatori Grosseto 3-3

MONZA: Borgonovo, Velazquez; Galimberti, Gariboldi, Bielsa, Pesavento, Marzonetto, Olmos, Zucchetti, Colamaria. All. Jaquierz.

C.P. GROSSETO: Scarso, Squarcia; Sillero, Saavedra, Paghi, Schiavo, Vargas, Barbieri, Giabbani, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Louis Antony Hyde, Giacomo Vischio.

RETI: nel p.t. 2’48 Saavedra, 5’26 Colamaria, 20’06 Saavedra; nel s.t. 2’47 Zucchetti, 3’25 Barragan, 16’24 Marzonetto

NOTE: espulsione temporanea (2′) Zucchetti nel p.t.