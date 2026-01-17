GROSSETO – «Il contributo che portiamo oggi non vuole essere un punto d’arrivo rispetto al piano di abbattimenti dell’amministrazione comunale, ma un punto di partenza per costruire una governance del verde urbano strutturata, programmata e soprattutto partecipata». È da questo presupposto che si è aperto questa mattina in Comune a Grosseto il convegno dedicato al futuro delle alberature cittadine, promosso dall’associazione Grosseto Città Aperta.

L’iniziativa

L’iniziativa nasce in risposta all’avvio del taglio di oltre duecento alberi deliberato dall’amministrazione comunale. Un’operazione che, secondo i promotori, ha colpito profondamente la sensibilità della comunità e che sarebbe stata gestita senza la necessaria trasparenza e sulla base di valutazioni tecniche inadeguate, con il rischio di trasfigurare in modo irreversibile il volto della città.

L’evento, dal titolo “Verde urbano, il caso Grosseto. Oltre i 215 abbattimenti: verità tecnica e soluzioni alternative per il patrimonio arboreo della città”, ha voluto offrire uno spazio di confronto su una questione di grande valore ambientale e sociale, in cui si intrecciano le istanze dei cittadini a non essere privati di un patrimonio arboreo storico e la necessità di garantire la sicurezza pubblica.

Al convegno hanno partecipato professionisti di alto profilo nel campo dell’arboricoltura e della gestione forestale, chiamati a fornire un contributo scientifico qualificato. Tra i relatori, oltre a Debora Giomi di Grosseto Città Aperta, anche i dottori forestali Luigi Sani ed Emiliano Sanfilippo.

Il commenti di De Martis

Nel suo intervento, Carlo De Martis ha sottolineato come, rispetto alle precedenti occasioni di confronto con la stampa, la situazione appaia sostanzialmente invariata. Il piano di abbattimenti, pur essendo stato deliberato, programmato e finanziato, sta procedendo molto lentamente. «Questo – ha spiegato – apre interrogativi e forse anche speranze su una possibile volontà di rivedere le criticità che abbiamo segnalato, ma allo stesso tempo questa gestione improvvisata rischia di mettere in pericolo i cittadini».

Secondo l’associazione, infatti, alcune delle alberature presentano reali rischi di cedimento, mentre gli interventi in corso non sempre riguarderebbero gli esemplari più pericolosi. «Quelli davvero da tagliare sono pochi – ha affermato De Martis – mentre molti altri potrebbero essere preservati attraverso una corretta gestione, che negli anni è mancata. Serve una programmazione seria, accurata e non emergenziale».

Valutazioni mirate

Sul fronte delle risorse, Grosseto Città Aperta non chiede interventi straordinari, ma valutazioni più approfondite e mirate sulle singole alberature. «Il Comune ha investito appena 19 euro ad albero per le valutazioni – ha ricordato De Martis – una cifra che non consente analisi adeguate. Il verde urbano merita investimenti all’altezza della sua importanza».

Un confronto che, nelle intenzioni dei promotori, non si esaurisce con il convegno di oggi, ma vuole aprire una nuova fase di dialogo tra amministrazione, tecnici e cittadini sul futuro del patrimonio arboreo di Grosseto.