GROSSETO – Un confronto pubblico sulla sicurezza urbana, tra numeri, percezione e strumenti per il controllo del territorio. È quello che si è svolto stamattina, sabato 17 gennaio, al Grand Hotel Bastiani, dove Forza Italia Grosseto ha promosso un incontro dedicato a un tema indicato come centrale per la qualità della vita dei cittadini e per il governo delle comunità locali.

Il convegno, moderato da Ludovico Baldi, ha riunito esponenti nazionali e locali del partito insieme ad amministratori del territorio. Sono intervenuti Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia, il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, il coordinatore provinciale Roberto Berardi e il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

In sala erano presenti anche Marco Stella, consigliere regionale di Forza Italia, Elismo Pesucci, sindaco di Campagnatico, il vicesindaco Alessandro Ulmi, l’assessore alla sicurezza del Comune di Grosseto Riccardo Megale e l’assessore alla cultura Luca Agresti. Presente anche Roberta Bardi, coordinatrice comunale di Forza Italia. Assente invece Fausto Turbanti, presidente del Consiglio comunale di Grosseto, per motivi familiari.

Un confronto sulla sicurezza: “tema sensibile per i cittadini”

Ad aprire la mattinata è stato Roberto Berardi, che ha spiegato come l’iniziativa sia nata “due mesi fa”, dopo l’ennesimo episodio di violenza registrato in città. «Il tema della sicurezza è sensibile per i nostri concittadini, è uno dei più sensibili insieme alla sanità, al lavoro, agli stipendi», ha detto, sottolineando che l’obiettivo dell’incontro era anche quello di fare il punto su quanto fatto finora e su cosa verrà messo in campo.

«Vogliamo spiegare cosa ha fatto il governo nazionale, cosa ha fatto il governo locale e soprattutto quello che andremo a fare per garantire ancora di più la sicurezza», ha aggiunto, ribadendo la linea del partito: «Forza Italia vuole ribadire con fermezza la lotta alla criminalità e soprattutto la vicinanza e la tutela ai nostri concittadini».

Sicurezza reale e sicurezza percepita: “servono dati assoluti”

Un passaggio centrale, ripreso in più interventi, ha riguardato la differenza tra sicurezza reale e sicurezza percepita. Deborah Bergamini ha richiamato proprio questo punto, spiegando che il dibattito è stato organizzato anche dopo la pubblicazione di una classifica nazionale che ha collocato Grosseto in una posizione non favorevole.

«Ci incontriamo qui per fare un po’ di chiarezza e per dare qualche elemento in più di valutazione ai cittadini grossetani», ha affermato. Secondo Bergamini, il rischio è che le percentuali, senza un contesto, finiscano per dare un’immagine distorta: «Se diciamo che gli scippi sono aumentati del 120% senza dare il valore assoluto e cioè che ci sono stati cinque scippi in un anno, è chiaro che non si dà la percezione corretta».

Per questo, ha spiegato, servono «numeri concreti» e un approccio che rimetta «al centro l’oggettività» delle valutazioni, evitando di alimentare ulteriori allarmismi su un tema che «è sentitissimo» e che oggi pesa sulle preoccupazioni quotidiane dei cittadini.

Gasparri: “Più misure e più presenza sul territorio”

Sul fronte nazionale, Maurizio Gasparri ha annunciato che nei prossimi giorni potrebbero arrivare nuove misure, con particolare attenzione ai fenomeni di violenza giovanile. «Non dobbiamo sottovalutare nulla anche se il numero dei reati è diminuito», ha detto, citando anche un episodio recente avvenuto alla Spezia. «L’impegno del governo è totale», ha aggiunto.

Gasparri ha parlato di provvedimenti che punterebbero a rendere più stringenti le norme sul controllo del territorio e sulle espulsioni, e ha insistito anche sulla necessità di investire in organici e presenza: «La presenza delle divise o delle forze dell’ordine è il vero deterrente».

E, sul tema stupefacenti, ha sottolineato che un aumento dei sequestri può essere letto come un segnale positivo: «La droga sequestrata non viene spacciata e consumata». La sintesi, secondo il senatore, è un equilibrio da mantenere: «Nessuna sottovalutazione da parte nostra ma nemmeno allarmismo, presenza e operosità».

Vivarelli Colonna: “Basta strumentalizzazioni, la sicurezza è di tutti”

A riportare il discorso sul piano locale è stato il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che ha invitato a ragionare partendo dai dati e non dalle impressioni. «La sicurezza reale si confronta spesso con la sicurezza percepita», ha detto, chiedendo che si cerchi di «razionalizzare il concetto della sicurezza analizzando e partendo dai dati», perché sono quelli che «parlano in maniera oggettiva».

Il sindaco ha portato anche un esempio per spiegare come i numeri, letti senza contesto, possano amplificare la percezione di un’emergenza: «Grosseto è definita la maglia nera d’Italia per quanto riguarda gli abusi sui minori e la prostituzione, abbiamo avuto un aumento del 150% in un anno, ma se poi si va ad analizzare il dato si scopre che da 2 siamo passati a 4».

Allo stesso tempo Vivarelli Colonna ha riconosciuto che esistono nuove criticità sociali legate a disagio ed emergenza giovanile: «Baby gang, giovani che escono dal Covid, nuove generazioni che hanno una diversa mentalità». Ma ha anche chiesto di non trasformare il tema in uno scontro politico: «Bisogna smetterla di strumentalizzare la questione della sicurezza, perché la sicurezza non è né di destra né di sinistra, la sicurezza è di tutti».

Il ruolo dei Comuni: “sicurezza partecipata” e prevenzione

Tra i presenti anche Giorgio Poggetti, assessore alla sicurezza di Follonica, intervenuto evidenziando la propria partecipazione da civico, «a prescindere da chi ha organizzato il convegno». Poggetti ha richiamato il ruolo delle amministrazioni nella cosiddetta sicurezza partecipata, sottolineando che i Comuni possono incidere soprattutto sugli strumenti operativi e sulla prevenzione, con un’attenzione particolare alla percezione di sicurezza.

«Sarà molto interessante capire quelli che saranno poi gli strumenti operativi che le amministrazioni comunali avranno a disposizione proprio per aumentare soprattutto la cosiddetta sicurezza percepita», ha detto. E, parlando del proprio approccio, ha ricordato l’esperienza maturata nella sua professione: «Affronto certe tematiche che fino a un anno fa le affrontavo sempre nello stesso comparto ma con un ruolo diverso», aggiungendo di cercare di mettere a disposizione dell’amministrazione «il massimo» delle proprie competenze.

Il convegno si è chiuso con l’impegno, ribadito dagli organizzatori, a proseguire il confronto su un tema che riguarda la quotidianità dei cittadini e che, tra prevenzione, decoro e presenza sul territorio, resta al centro del dibattito pubblico anche in Maremma.