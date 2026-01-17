GROSSETO – Torna in campo domenica sera alle 20, al Palasport di via Austria, la formazione femminile della Gea Basketball Grosseto, impegnata nell’undicesima giornata di andata della serie C contro il Nuovo Basket Altopascio. Le ragazze allenate da Luca Faragli hanno disputato l’ultima gara, a Porcari, lo scorso 18 dicembre e in questo periodo, a causa di impegni vari, la squadra non ha potuto allenarsi al meglio. Quella che attende Borellini e compagne è però una sfida importante, che può cambiare il volto della stagione e permettere di trovare gli stimoli giusti per entrare nella zona playoff.

“Due punti contro una squadra in crisi come Altopascio – sottolinea coach Luca Faragli – sarebbero davvero importanti per voltare pagina e iniziare un nuovo percorso. La partita di domenica servirà comunque per riprendere il ritmo, ma soprattutto per fare allenamento e provare qualche nuovo schema che non abbiamo potuto provare il settimana per le molte assenze. Motivo per cui abbiamo spostato la gara di 24 ore”.

La Gea dovrà fare a meno di Francesca Benedetti, oltre che dell’infortunata Clara Nunziatini e ha il dubbio di Daniela D’Antoni.

Queste le convocate: Emma Bertaccini, Mery Bertaccini, Marta Vannozzi, Teresa Vallini, Giulia Faragli, Carolina Merlini, Federica Cipoletta, Matilde Pepi, Alice Panella.

La classifica: Pall. Femm. Firenze 18 punti; Virtus Siena 14; B.F. Porcari 12; Mannucci Castelfiorentino, P.F. Firenze e P.F. Pisa 10; Gea Grosseto 8; Baloncesto Firenze 6; Nuovo Basket Altopascio 4; Nicola Chimenti Livorno 2; Bellaria Cappuccini 0.