GROSSETO – Ventesima di campionato per il Grifone reduce dalla sua seconda sconfitta e adesso alle prese con l’Aquila Montevarchi (foto d’archivio di Paolo Orlando). Aretini attualmente nella metà inferiore della graduatoria, ma con cinque vittorie alle spalle e con un passivo di reti contenuto: ancora una volta vietato abbassare la guardia per i biancorossi.

“Avevo detto che il campionato non era finito – ha commentato il tecnico Paolo Indiani alla vigilia del match – che le insidie sono dietro l’angolo, tutte le partite sono difficili. Noi ne abbiamo vinte tante di misura e sempre lottando al massimo. Domenica scorsa è andata male, già arrivando alla gara con defezioni importanti ed elementi costretti a giocare non essendo al massimo. La gara stessa, basta vedere i filmati: finendo il primo tempo in svantaggio in quel modo là è stata quasi segnata. Il morale? Chiaro che stavamo meglio a più dieci che a più sette, ma se ad una squadra va giù il morale appena alla terza di ritorno con questo vantaggio…me l’avessero detto in estate che saremmo stati così a questo punto, avrei firmato dieci volte. Niente, dobbiamo ripartire come se non fosse successo nulla, assolutamente. La settimana è stata impostata come se avessimo vinto invece che perso. Questa settimana abbiamo recuperato quelli che erano in difficoltà, qualche problemino c’è sempre ma rispetto alla passata settimana dobbiamo essere contenti. Gonnelli? Fortunatamente non è nulla di grave, è pure fra i convocati. Tatticamente il primo tempo potevamo fare molto meglio. Loro sono in serie positiva, e da questo aspetto non è un’annata fortunata per noi, incontriamo sempre rivali in periodi positivi. E’ difficile, dobbiamo dare come sempre il massimo per tirare fuori il risultato e lo faremo. Sconfitta come sveglia? Preferivo non averla questa sveglia, preferivo senza, però prendiamola da questo punto di vista. Loro giocano diversamente da tante squadre che abbiamo affrontato, ma senza snaturarci, sicuramente con tre attaccanti giocheremo anche domani”.

Convocati Ampollini, Bacciardi, Brenna, Cardelli, Ciabuschi, Ciraudo, D’Ancona, Disanto, Fiorani, Gerardini, Gonnelli, Guerrini, Italiano, Marcu, Marzierli, Masini, Montini, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli e Sacchini.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30, allo Stadio Brilli Peri di Montevarchi.

Il programma e gli arbitri della 20esima giornata del girone E:

Aquila Montevarchi–Grosseto (Branzoni, Mestre)

Cannara–Terranuova Traiana (Elia, Ostia Lido)

Follonica Gavorrano–Sansepolcro (Spagnoli, Tivoli)

Orvietana–San Donato Tavarnelle (Nonnato, Rovigo)

Poggibonsi–Siena (Antonuccio, Roma 1)

Camaiore–Fulgens Foligno (Atanasov, Verona)

Scandicci–Prato (Guiotto, Schio)

Sporting Trestina–Seravezza (Musumeci, Cassino)

Tau Altopascio–Ghiviborgo (Ercole, Latina)

La classifica:

Grosseto 47 punti; Seravezza, Tau Altopascio 40; Foligno 33; Prato 32; Siena, Terranuova Traiana 29; Ghiviborgo 27; San Donato 26; Scandicci, Aquila Montevarchi 23; Follonica Gavorrano 22; Sporting Trestina 21; Orvietana, Camaiore 20; Sansepolcro 13; Cannara 11; Poggibonsi 10