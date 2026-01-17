BAGNO DI GAVORRANO – Altra partita casalinga al Malservisi-Matteini per il Follonica Gavorrano, che attende il Vivi Altotevere Sansepolcro, reduce dalla sconfitta interna per 0-2 con il Tau Calcio Altopascio. I ragazzi di Brando si presenteranno alla sfida con la formazione aretina ancora a quota 22 punti, con sei vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte, 22 gol fatti e 29 subiti. Il Sansepolcro ha invece ottenuto finora 13 punti, a fronte di due vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte, 11 gol fatti e 27 subiti.

Nel girone di andata le due formazioni sono uscite dalla sfida di Sansepolcro con un pareggio per 1-1. Nella stagione 2023/24 le due formazioni si erano incontrate tre volte: le due in campionato avevano visto un pareggio per 0-0 e una sconfitta casalinga per 0-2, mentre in Coppa Italia il Follonica Gavorrano aveva passato il turno vincendo per 3-1 tra le mura amiche.

Per ritrovare impegni precedenti tra le due formazioni bisogna poi fare un balzo alla stagione 2015/2016, con un pareggio per 1-1 tra l’allora Gavorrano e il Vivi Altotevere Sansepolcro e una vittoria per 3-0 per i padroni di casa in terra aretina. Nella stagione 2014/15 altro pareggio per 1-1 a Sansepolcro tra le due squadre, mentre a Bagno di Gavorrano vinsero gli ospiti con il risultato di 0-1.

Ex di giornata saranno da una parte l’esterno/trequartista Mattia Alagia, impegnato in Maremma nella seconda parte della stagione 2016/17, mentre in biancorossoblù ci sarà Alain Fremura, a Sansepolcro nella seconda parte della stagione 2023/24.