GROSSETO – Duello casalingo per i ragazzi della Gea, che domani domenica alle 18, al Palasport di via Austria, si contenderanno la posta in palio con la Juve Pontedera (foto d’archivio di Aldo Giuliani). Quintetto pisano a metà classifica, ma con ottime qualità nel suo organico, avendo chiuso l’andata con il secondo miglior attacco (11.36 punti), dietro alla Gea (1.224) ed è stato l’unico che è riuscito a portala ai supplementari.

Furi e compagni, imbattuti di fronte al pubblico amico in otto incontri disputati, iniziano il girone di ritorno con un vantaggio di quattro punti sulla seconda (il Venturina, che ha inflitto la prima sconfitta ai grossetani) e sei sul gruppo delle terze.

Il Grosseto è favorito in questo primo turno della seconda parte, ma guai a considerarsi già vittorioso, con il rischio di fare delle brutte figure. Coach Andreozzi in tal senso mette in guardia i suoi ragazzi: “Pontedera è una squadra giovane, atletica – dice l’allenatore grossetano – che corre e gioca d’istinto. Abbiamo toccato con mano queste qualità dei ragazzi. Fortunatamente all’andata abbiamo portato a casa la vittoria, ma dobbiamo evitare di comportarsi alla stessa maniera. Innanzitutto dobbiamo rallentare il gioco e andare al tiro in maniera ragionata e poi difendere alla morte sui loro tiratori”.

Il tecnico della Gea deve rinunciare ancora a Tommaso Ense, influenzato, e questa assenza si è fatta sentire nella rotazione anche contro la Cestistica Pescia. A disposizione il resto del gruppo, che ha recuperato le energie consumate, con tre partite in una settimana.

L’ultima battuta di Silvio Andreozzi è sulle gare che attendono la squadra nel girone di ritorno: «Guardando la classifica attuale, dobbiamo far visita a due big e due giocheranno a Grosseto. Quello che balza agli occhi è che abbiamo alcune trasferte lunghe, quelle di Carrara e a Pescia nella trentesima giornata. Ci saranno gara insidiose, a cominciare da Donoratico e quella contro la rivelazione Lucca Sky Walkers».

La classifica: Gea Grosseto 26 punti; Studio Arcadia Valdicornia 22; Lucca Sky Walkers, Cestistica Pescia e Libertas Lucca 20; Calcinaia, Monsummano, Invictus Livorno 16; Pontedera e Donoratico 14; Vela Viareggio e Carrara Legends 12; Nicola Chimenti Livorno e CMB Carrara 10; Castelfranco 6; Cus Pisa 4.