GROSSETO – Ritorno ai tre punti casalinghi per l’Atlante Grosseto, che batte il Maccan Prata con un vistoso 6-1 al termine della quindicesima giornata. Alla Bombonera rompe il ghiaccio Jodas al 4′, mentre Mariani si prodiga in una doppietta, inframezzata dal temporaneo 2-1 di Ceccon per gli ospiti. Nella ripresa iniziale equilibrio, finché Telesca firma il 4-1 al 13′. Al 17′ gloria anche per Yaghoubian, mentre un minuto dopo applausi per l’acuto di Mesa Maldonado.
Per i biancorossi si tratta del settimo successo stagionale che vale l’aggancio proprio a pari punti con i gialloneri, al quinto posto.
ATLANTE GROSSETO: Bellucci, Chisci, Augustin, Gianneschi, Jodas, Mariani, Pannaccione V., Telesca, Mesa Maldonado, Yaghoubian, Pannaccione L., Prfiri. All. D’Urso.
MACCAN PRATA: Bernardi, Caregnato, Di Giuda, Ceccon, Dall’O, Franceschet, Grigolon, Rivero, Zecchinello, Verdicchio, Spatafora, Paquola. All. Sbisa.
MARCATORI: 4′ Jodas, 14′ e 18′ Mariani, 16′ Ceccon, 13′ st Telesca, 17′ st Yaghoubian, 18′ st Mesa Maldonado.