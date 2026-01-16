MONTE AMIATA – La Giunta dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana ha stabilito di destinare 55 mila euro dell’avanzo di amministrazione al completamento dei lavori dell’asilo nido di Arcidosso, situato in via Osvaldo Gragnoli. Le risorse saranno impiegate per la realizzazione della pavimentazione esterna in gomma antitrauma, della recinzione e dei cancelli, completando così anche gli spazi esterni della nuova struttura.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Federico Balocchi, che sottolinea il ruolo strategico dell’ente sovracomunale. “L’obiettivo prioritario di questo mandato è restituire all’Unione dei Comuni un ruolo centrale nella coesione istituzionale e nello sviluppo del territorio – afferma Balocchi -. Fin dall’inizio del nuovo mandato abbiamo avviato una mappatura completa delle risorse disponibili, con l’intento di destinarle a progetti concreti e utili per le comunità. Questo lavoro è iniziato lo scorso anno e proseguirà nei prossimi mesi. L’Unione che vogliamo non si occupa soltanto dei lavori di propria stretta competenza, ma sostiene anche gli interventi dei Comuni aderenti, secondo un principio di solidarietà tra enti che riteniamo fondamentale. Nel caso di Arcidosso, le risorse dell’Unione vanno a completare il lavoro effettuato dal Comune nel settore dell’istruzione, con un beneficio evidente per la comunità”.

“Il Comune di Arcidosso ha provveduto a demolire il vecchio asilo e a ricostruirlo ex novo – spiega il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini – investendo per ottenere una struttura con elevati standard di efficienza energetica e antisismica. I lavori termineranno entro il 31 marzo 2026, come previsto dal bando Pnrr. È un’opera pubblica da 1,235milioni di euro, coperti per 687mila da risorse Pnrr, 248mila da fondi Gse, 300mila dal Cosvig, a cui si aggiungono i 55mila euro dell’Unione dei Comuni che ci consentiranno di completare anche la parte esterna. Avremo presto una struttura bella, sicura, colorata e accogliente che consentirà di ampliare anche il numero di iscritti”.