CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Leggo con stupore le dichiarazioni dei consiglieri di minoranza, che sembrano ignorare deliberatamente la realtà dei fatti, i documenti programmatori e, cosa ancor più grave, le attività di formazione e confronto già svolte».

Esordisce così l’assessore al Turismo del Comune di Castiglione della Pescaia Susanna Lorenzini, replicando punto su punto alle critiche mosse dalla lista civica L’Alternativa.

«Vale la pena ricordare all’opposizione che Castiglione della Pescaia si conferma come la prima destinazione balneare della Toscana – dichiara l’assessore -. Questo risultato non arriva per caso, ma è il frutto di un lavoro incessante. Affermare che manchi una visione non è solo un attacco politico all’amministrazione, ma un’offesa diretta a tutti gli operatori turistici del territorio che, con la loro professionalità, mantengono il nostro Comune ai vertici regionali. Sminuire questo primato significa mancare di rispetto a chi investe e lavora quotidianamente per la nostra economia».

«La nostra strategia – prosegue Susanna Lorenzini – è frutto di un confronto costante e costruttivo con le categorie: con gli operatori analizziamo periodicamente i dati del passato per valutare l’efficacia delle azioni e pianificare le strategie future. Il nostro Piano Operativo mette nero su bianco obiettivi chiari: rendere la nostra una destinazione bike friendly , potenziare i flussi nei periodi di spalla e valorizzare prodotti come l’Outdoor, l’Enogastronomia e i Piccoli Borghi. Non è una visione ‘balneare-centrica’, ma un sistema integrato che coinvolge attivamente anche le frazioni, che vengono coinvolte in una seria e reale progettazione».

«Sull’Intelligenza Artificiale – sottolinea l’assessore –, i consiglieri Giannotti e Iavarone arrivano con un ritardo di due anni. Già nel febbraio 2024 (il 14, 21 e 28), all’interno del percorso del Patentino dell’Ospitalità, abbiamo organizzato incontri formativi specifici sull’IA applicata al turismo per tutti gli operatori. Incontri ai quali l’opposizione non ha mai partecipato. Parlare oggi di IA come di una sfida che non può più essere rimandata è anacronistico».

«Per quanto riguarda l’analisi delle presenze – afferma l’assessore Lorenzini – i numeri del 2025 mostrano la solidità del sistema. I dati vanno letti analizzando tutte le fonti. Dai numeri ricavati dai gestionali interni comunali legati all’imposta di soggiorno e quindi estremamente attendibili poiché basati sulle registrazioni reali effettuate dalle strutture ricettive del territorio, nel corso del 2025 abbiamo registrato un totale di 305.135 ospiti per complessivi 1.544.875 pernottamenti. Questi volumi non solo confermano Castiglione come primo Comune in Maremma per flussi turistici, ma evidenziano una crescita costante in controtendenza rispetto ad altre aree della provincia. La permanenza media poi di 4,75 giorni e la crescita delle presenze straniere confermano che la strada intrapresa è quella corretta».

«Invitiamo i consiglieri a studiare i documenti – conclude l’assessore Susanna Lorenzini – e a partecipare ai momenti di confronto invece di limitarsi a comunicati che ignorano il lavoro già svolto e offendono gli operatori. La nostra rotta è tracciata: qualità, digitalizzazione e una visione di territorio a 360 gradi».