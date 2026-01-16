GROSSETO – “Compi il dovere e taci“, accompagnato da “pensa, ricorda, scrivi “è il titolo di un libro di Mauro Magi, uscito nel novembre dello scorso anno per la “Innocenti editore”.

«In un paesone come un tempo era Grosseto – afferma il giornalista e antropologo Paolo Pisani -, l’autore, anche se non annoverabile tra la schiera degli amici frequentati, era comunque un volto noto, La stessa foto riportata sulla bandella del libro, nonostante sia stata scattata in una diversa stagione della vita, ce lo ha fatto ricordare giovanetto. Oggi, quando la “linea d’ombra” ha già iniziato a delinearsi, eccolo uscire, con il suo libro autobiografico. Un libro, si badi bene, che nelle intenzioni dell’autore, non vuole essere un “racconto individuale” bensì una testimonianza universale sul coraggio di amare».

«Geometra di cantiere, oggi pensionato, Magi ci racconta il suo viaggio tra memoria e resilienza, conquistando l’attenzione e le emozioni stesse del lettore. Eccoci dunque qua per invogliarvi alla lettura di quelle centoquaranta pagine che l’autore dedica a tutti coloro che lo leggeranno. Parla di sé e della sua famiglia, dei vari periodi della sua vita. Lo fa in maniera quasi “confessionale”, aprendosi agli altri, con l’intento non solo di raccontare la sua storia, ma anche di essere cronista del suo tempo, attingendo da quel microcosmo che gli appartiene, composto da amici, colleghi, datori di lavoro. frequentatori dello stesso bar. Un cosmo neppure troppo micro, dati i suoi spostamenti e soggiorni per lavoro, come quello in Costa d’Avorio. Non mancano neppure Scansano, i Marrucheti, il ricordo delle tonsille tolte, il servizio militare, le vacanze, i viaggi, gli svaghi, sino a quel “caregiver “ infame. La moglie Loriana con cui ha condiviso una vita “… colpita da decadimento cognitivo progressivo“ è dal 2019 da lui accudita con amore e coraggio».

«Lo scrivere diviene così strumento di resistenza, un mezzo per rafforzare se stesso. Al termine del suo narrare, confessa poi che nel ricordare le umane presenze incontrate sul palcoscenico della sua vita, le figure della moglie e del figlio, sono state forse quelle meno citate. “Se così fosse – scrive Magi – il mio chiedere scusa forse giunge oggi un po’ tardi “. A noi sinceramente non sembra, non ci pare proprio ed anzi, questa sua autobiografia, assume l’effetto di una lieve dolce carezza, rivolta proprio a loro due. Ci piace comunque concludere, citando il medico Lorenzo Sorrentini chiamato dall’autore a curare la prefazione. Scrive Sorrentini “confido – che l’opera – anche per il lettore possa acquisire un significato educativo e di sensibilizzazione…”. Un inciso questo che diviene quasi un monito, così come monito ci giunge la suggestiva frase riportata dal Magi in copertina “Decadimento cognitivo, demenza senile, Alzheimer, aspettali sulla porta di casa. Non farli passare“. Buona lettura».