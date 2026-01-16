FOLLONICA – Cinque le persone che sono state arrestate lunedì 12 gennaio dai Carabinieri della stazione di Follonica, con il supporto dei colleghi di Montieri e Gavorrano. La banda è stata sorpresa in flagrante subito dopo un furto messo a segno in un’abitazione in città.

In seguito i militari hanno ritrovato, all’interno di una struttura ricettiva dove i cinque giovani arrestati (di origine straniera) alloggiavano da un mese, diversi oggetti legati verosimilmente alle attività della banda.

L’intervento dei Carabinieri

Alle 19 di quella serata, la Centrale Operativa Carabinieri di Follonica ha ricevuto la segnalazione di un furto in appartamento, avvenuto poco prima in un quartiere della città del Golfo. Era stato il proprietario di casa che, rientrato in abitazione, si era reso conto di aver subito un furto.

I Carabinieri, giunti immediatamente sul posto, si sono dati da fare per raccogliere quanti più elementi possibile nel tentativo di giungere a una veloce individuazione: fondamentali sono stati degli elementi descrittivi dati da alcune persone sentite nell’immediatezza dei fatti, le quali in particolare hanno fornito indicazioni sulla vettura presumibilmente utilizzata dai malviventi, descritti come un gruppo nutrito. La macchina, inoltre, era stata vista allontanarsi velocemente dalla zona, in orario compatibile con il furto.

In poco tempo e mettendo insieme diversi elementi, i Carabinieri sono arrivati a isolare uno specifico modello e colore di un’auto, corrispondente in tutto alle descrizioni fornite dai testimoni. Subito dopo e con il supporto di altre pattuglie, i militari si sono messi alla ricerca di questa auto, poco dopo intercettata e bloccata: all’interno c’erano ben cinque persone. All’interno della macchina i militari hanno rinvenuto numerosi oggetti in oro, bracciali e anelli, orologi e dispositivi elettronici per un valore di circa 7mila euro, riscontrando che gli oggetti provenivano dal furto in abitazione commesso poco prima.

Inoltre, nell’auto sono stati trovati arnesi da scasso e ulteriori tre borse da donna, di note marche di moda, sottratte verosimilmente in altri furti.

Da ulteriori successivi approfondimenti sul gruppo a bordo della vettura, dopo che questi erano stati condotti in caserma, è emerso l’indirizzo di una struttura recettiva non distante da Follonica, dove i fermati risultavano aver alloggiato. È stata così estesa la perquisizione anche alle camere da loro utilizzate, dove sono stati trovati orologi, occhiali da sole e oltre 90 capi di abbigliamento di noti brand commerciali d’alta gamma, ancora muniti di cartellino e relativo prezzo; il tutto per un valore di circa 20mila euro.

I cinque arrestati, due dei quali erano già gravati da precedenti specifici di polizia per furti aggravati commessi nell’ultimo anno nelle principali città metropolitane d’Italia, sono stati associati alle strutture carcerarie di Grosseto e Pisa. Una sesta persona è stata denunciata per ricettazione poiché trovata presso il medesimo B&B con altri oggetti provento di reato.

“L’operazione descritta – affermano i Carabinieri – rappresenta una incisiva risposta dell’Arma e delle Istituzioni finalizzata al contrasto di un fenomeno criminoso che colpisce trasversalmente i cittadini violando, oltre al danno economico, l’intimità del proprio ambiente familiare”.

A ringraziare i Carabinieri per il lavoro svolto è l’assessore alla Sicurezza Giorgio Paggetti: “Un’operazione che è la conseguenza della professionalità, della padronanza e continua presenza sul territorio dei nostri Carabinieri, ulteriormente aumentato anche grazie al recente arrivo di nuovo personale, e del lavoro sinergico di tutte le Istituzioni impegnate a garantire la serenità della nostra comunità”.

“Confidiamo ora in una pena esemplare, ma soprattutto certa che, oltre a rafforzare la fiducia del cittadino nei riguardi dello Stato e stimolare ulteriormente le nostre amate forze dell’ordine per l’indefesso lavoro che svolgono quotidianamente in un ambiente sempre più ostile, servirebbe da monito per tutti coloro che coltivano attività delinquenziali, di qualsiasi natura essa sia – conclude Poggetti -. Per ultimo: fuori immediatamente dal nostro Paese”.