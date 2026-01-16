CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sfida di cartello al Casa Mora per la Blue Factor nel campionato di serie A1: domenica alle 18, com arbitri Joseph Silecchia e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo il Castiglione di Massimo Bracali attende l’Ubroker Bassano si Alessandro Bertolucci. Una sfida sulla carta già di per se proibitiva per i biancocelesti maremmani, che sono in formazione rimaneggiata per le assenze di Serse Cabella, lungodegente per un problema al braccio, e per la squalifica di Mattia Maldini, rosso diretto e due turni di stop rimediate a Lodi. All’andata il Castiglione fece comunque una bella figura al Cà Dolfin, anche se alla fine il Bassano s’impose per 4-0.

“Siamo in formazione rimaneggiata ma pronti a dare tutto come sempre – ha detto il tecnico della Blue Factor Massimo Bracali – il Bassano ha un roster importante con giocatori in grado di colpire in ogni momento. Di certo vogliamo fare bella figura e cercare di mettere in difficoltà i giallorossi come all’andata”.

Il Bassano è reduce anche dalla sfida, persa sia in Champions League contro il Liceo La Coruna e poi in casa nel recupero contro il Cgc Viareggio, la prima in campionato. Tra i tanti campioni c’è anche Fernando Montigel, in estate ad un passo dal Castiglione, e poi il portiere Valentin Grimalt che ha vinto in carriera praticamente tutto, il giovane argentino Giuliano Giuliani, 21 anni, ma anche il viareggino Matteo Cardella, Facundo Posito, oltre a Scuccato, e Pozzato, il fortemarmino Mattia Verona tra i pali e la punta spagnola Riba, una delle rivelazioni dell’A1 2024-25.

In serie A2 sfida domenicale, sempre alle 18 arbitro Fabio Veluti di Lodi, per la Blue Factor di Federico Paghi impegnata a Forte dei Marmi. Squalificato Lorenzo Nobili.

In pista questo venerdì a Forte dei Marmi, inizio alle 20.45, l’Under 23, mentre l’Under 15 di Michele Achilli recupera sabato alle 11.30 la gara dell’11esima giornata contro il Cgc Viareggio.

Domenica a Sarzana ci sono i Promoter. Per il Castiglione convocati per l’Under 17 Filippo Agresti, Diego Bracali e Lorenzo Turbanti. Per l’under 15 Andrea Asta, Filippo Bagnoli, Filippo Giabbani e Mattia Sforzi.