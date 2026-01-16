MONTEROTONDO MARITTIMO – Prosegue l’impegno del Comune di Monterotondo Marittimo verso la transizione energetica e la riduzione dei costi di gestione degli edifici pubblici. Sono stati infatti finanziati due nuovi impianti fotovoltaici: uno sarà installato sul tetto della scuola primaria “Renato Fucini” in via Magenta e uno sulla copertura del MuBia – Museo delle Biancane.

L’impianto che sarà installato alla scuola primaria, con una potenza di 40 kW, consentirà di coprire circa il 57% dei consumi elettrici annui dell’edificio. Questo si potrà tradurre in un risparmio diretto in bolletta di circa 1.100 euro all’anno, mentre l’energia prodotta in eccedenza e immessa in rete potrà generare ulteriori ricavi stimati in circa 5.700 euro annui attraverso il meccanismo del ritiro dedicato. La stima tiene conto dei giorni e degli orari di attività scolastica, delle chiusure estive, dei fine settimana e della variabilità climatica della produzione fotovoltaica.

Per quanto riguarda il MuBia, l’impianto fotovoltaico da 32,20 kW consentirà di coprire circa il 15% dei consumi elettrici annui del museo, garantendo un risparmio sulla bolletta di circa 9mila euro all’anno grazie all’autoconsumo diretto dell’energia prodotta. L’energia non autoconsumata, pari a circa 12.160 kWh annui, verrà immessa in rete, generando ricavi stimati in circa 1.460 euro all’anno tramite Rid. Anche in questo caso, la stima considera gli orari di apertura limitati del museo (dal venerdì alla domenica), le chiusure stagionali da giugno a settembre, i giorni festivi e la variabilità climatica.

L’investimento complessivo per la realizzazione degli impianti fotovoltaici ammonta a 84mila euro per la scuola primaria, di cui circa 54mila coperti dalla Regione Toscana nell’ambito di un finanziamento per il sostegno all’energia rinnovabile e alla sostenibilità degli edifici pubblici e il resto dal Comune. Per il MuBia ammonta a 69mila euro di cui circa 41 mila coperti dalla Regione e il resto dal Comune. I lavori sono previsti in avvio il 16 febbraio 2026 per la scuola primaria e il 16 marzo 2026 per il MuBia.

Entrambi gli impianti sono stati assegnati tramite procedura di appalto integrato alla RiESCo spa di Grosseto che si occuperà sia della progettazione definitiva che della loro realizzazione.

“L’amministrazione comunale di Monterotondo Marittimo conferma la volontà di continuare a investire nelle energie rinnovabili, come ormai stiamo facendo da diversi anni – afferma il sindaco Giacomo Termine –promuovendo l’efficienza energetica del nostro comune, che porta ad un risparmio economico concreto, con un’attenzione alla valorizzazione del patrimonio pubblico e alla sostenibilità ambientale. In questo modo liberiamo risorse pubbliche da destinare ai servizi. La scuola e il MuBia sono luoghi centrali per la vita della nostra comunità: renderli più autonomi dal punto di vista energetico è una scelta strategica che guarda al futuro”.