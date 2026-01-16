MASSA MARITTIMA – Rinnovati gli organi del Centro Commerciale Naturale di Massa Marittima, che torna operativo con un nuovo assetto.

Il consiglio direttivo, eletto a fine dicembre, è composto da 12 consiglieri e ha già avviato una fase di rilancio e riorganizzazione. La scorsa settimana si è tenuto il primo incontro, nel quale è stato eletto presidente Alessandro Ugolini, titolare dell’omonimo negozio di abbigliamento del centro storico, già membro del Ccn. Alla sua figura si affiancheranno due vicepresidenti (Riccardo Berti e Letizia Bartoli), e un segretario esterno (Silvia Gaggioli), con l’obiettivo di dare vita ad una rinnovata unione di intenti, e di veder riconosciuto il proprio ruolo come interlocutore attivo e strutturato nei processi decisionali che riguardano il centro storico.

Gli altri consiglieri sono Grazia Mercantelli nel ruolo di tesoriere, Piero Sorresina, Magdi Lamey, Enrico Franco, Monica Martini, Chiara Tomei, Maurizio Marrami, Ilaria Roberti e Claudia Urciolo.

“Essere informati e coinvolti per tempo – sottolinea Ugolini – è indispensabile per consentire alle attività di programmare il lavoro”. La mancata comunicazione ha recentemente provocato non poche difficoltà ai commercianti, che nel periodo natalizio hanno dovuto fronteggiare un grosso disagio, a fronte dei due cantieri presenti nel centro storico, e dai quali non avevano ricevuto preavviso, non potendo così ottimizzare l’organizzazione del proprio lavoro.

“L’esigenza di ristrutturare il Ccn – spiega ancora Ugolini – è scaturita proprio dalle difficoltà vissute dai commercianti. Ci siamo sentiti poco considerati.” Una situazione che, paradossalmente, ha riacceso l’interesse verso il Centro Commerciale Naturale come presidio di tutela della categoria. Secondo il presidente, quanto accaduto non può ripetersi. “Non ci possono mutilare il Natale; parliamo di lavori a stralci che possono, e devono essere programmati in altri periodi dell’anno. Quei venti giorni sono determinanti per l’intera stagione commerciale. In assenza di certezze, per molte attività diventa sempre più difficile garantire una programmazione stabile e continuativa. Pur nella volontà degli imprenditori di mantenere i negozi aperti durante tutto l’anno, le condizioni attali rischiano di essere proibitive per sostenere l’attività con continuità”.

Altro punto centrale della nuova fase è la ricostruzione di una coscienza di gruppo tra i commercianti. “Abbiamo bisogno di un rinnovato senso di appartenenza al Ccn – aggiunge Alessandro Ugolini – ma anche di disponibilità a fare squadra, con unità di intenti e spirito di sacrificio, ad esempio coordinando aperture e chiusure per rendere il centro più riconoscibile e fruibile.” Un ulteriore obiettivo riguarda la capacità del Ccn di intercettare bandi e risorse per l’organizzazione di eventi in grado di animare il centro storico e contrastarne lo svuotamento. In quest’ottica si inserisce anche il desiderio di fare gioco di squadra con le altre associazioni territoriali che si occupano di eventi, ad esempio appoggiando e sostenendo il prolungamento dello spazio creato e gestito dalla Pro Loco nel periodo natalizio, chiamato “Game Zone”, diventato un punto di aggregazione molto apprezzato dai giovani e che continuerà nei prossimi mesi almeno nei fine settimana “per offrire ai ragazzi un’opportunità concreta di incontro e socialità e per contribuire a ravvivare il centro”, spiega Ugolini.

La ripartenza del Centro Commerciale Naturale di Massa Marittima è seguita da vicino anche da Confcommercio Grosseto. «I Ccn sono realtà fondamentali per la tenuta economica e sociale dei centri storici – afferma il direttore Gabriella Orlando – e Confcommercio è al loro fianco, fornendo strumenti e supporto affinché possano svolgere pienamente il loro ruolo, anche come interlocutori privilegiati delle amministrazioni. Al presidente Alessandro Ugolini e al nuovo direttivo va il nostro augurio di buon lavoro per questa nuova fase del Centro Commerciale Naturale di Massa Marittima».