FOLLONICA – La Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica, attraverso il proprio Gruppo Sub, annuncia l’avvio di un nuovo corso di pesca in apnea con didattica federale e rilascio di brevetto, rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi o approfondire questa disciplina in modo consapevole e sicuro (foto Lni Follonica).

La presentazione del corso è in programma venerdì 6 febbraio alle 18.00, presso la sede della Lega Navale di via Zara 6 a Follonica. Durante l’incontro verranno illustrati contenuti, struttura del percorso formativo e obiettivi del corso.

L’inizio delle attività è fissato per domenica 9 febbraio.

Il corso è pensato per chi vuole vivere il mare in maniera autentica, acquisendo competenze tecniche, attenzione alla sicurezza e un profondo rispetto dell’ambiente marino, valori da sempre al centro dell’attività del Gruppo Sub della LNI Follonica.

La presentazione è aperta a soci e interessati.Per informazioni e iscrizioni Giuseppe 339 3528981 o Giovanni 380 720 1795.