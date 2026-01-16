ROCCASTRADA – Prosegue l’impegno del Comune di Roccastrada verso una transizione ecologica concreta e accessibile. È in programma infatti l’installazione sul territorio comunale di cinque nuove postazioni per la ricarica di veicoli elettrici, posizionate in punti strategici per garantire la massima fruibilità da parte di residenti e visitatori.

“L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di efficientamento energetico e mobilità smart con un occhio di riguardo alla sostenibilità economica – commentano dal Comune -: l’installazione e la messa in funzione dei punti di ricarica infatti avverrà a costo zero per le casse dell’ente, grazie all’intercettazione di finanziamenti extra-comunali. L’obiettivo di questo progetto è quello di realizzare una rete infrastrutturale finalizzata a favorire l’inclusione digitale e la mobilità sostenibile nei piccoli centri urbani. I progetti di realizzazione di queste infrastrutture si inseriscono nella strategia di mobilità sostenibile dell’Amministrazione, volta a dotare il territorio di infrastrutture moderne per incentivare l’uso di veicoli elettrici a zero emissioni”.

Le prime tre colonnine ad alta potenza per una ricarica veloce, realizzate grazie a risorse del Pnrr “Finanziamento nell’ambito del Pnrr per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica”, i cui lavori sono già in itinere a cura del partner installatore “Enel X Way Italia Srl” nel piazzale del Centro civico di Sassofortino, nell’area a parcheggio in via della Libertà/piazzale della Paga a Ribolla e nel parcheggio di Via Grossetana a Sticciano Scalo. Le tre colonnine di ricarica, della tipologia Fast e Quick, sono idonee per tutti i veicoli elettrici di nuova generazione (auto, furgoni) con standard Ccs2, Chademo e Type 2. Gli stalli di sosta abbinati a queste tre tipologie di colonnine di ricarica saranno di colore giallo e permetteranno la ricarica contemporanea di due veicoli.

Le altre due colonnine di ricarica anch’esse ad alta potenza per la ricarica veloce, saranno realizzate grazie al “Progetto Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale” promosso da Poste Italiane per i Comuni con popolazione inferire ai 15.000 abitanti; ed installate anche in questo caso dal partner “Enel X Way Italia Srl”. Le due colonnine saranno installate entrambe a Roccastrada, rispettivamente in piazzale Marconi ed in Largo Salvo d’Acquisto. La tipologia delle colonnine installate a Roccastrada è del tipo WayPole (Quick), con erogazione di potenza fino a 22 kW (con due prese per ogni colonnina), ottimali per la ricarica a media velocità durante la sosta. In questo caso la segnaletica stradale degli stalli di sosta sarà di colore verde.

Le prime colonnine sono già in corso di realizzazione, mentre per le due del capoluogo il partner ha effettuato i sopralluoghi ed a breve presenterà la proposta progettuale. In entrambi i progetti, la durata della concessione delle aree e conseguentemente la manutenzione a carico dell’installatore, è fissata in dieci anni.

“Con l’installazione di queste cinque nuove colonnine facciamo un passo avanti decisivo verso l’innovazione tecnologica per un territorio più moderno e rispettoso dell’ambiente – queste le parole del sindaco Francesco Limatola -. Il nostro obiettivo è rendere la mobilità elettrica una scelta quotidiana possibile e semplice per tutti i nostri concittadini e per i visitatori. Ma la vera soddisfazione, è quella di essere riusciti a realizzare queste importanti infrastrutture a servizio del territorio senza gravare di un solo euro sul bilancio comunale: sia l’installazione che la gestione ed anche la manutenzione che saranno a carico del partner, si sono rese possibili grazie a risorse esterne, che ci hanno dato la possibilità di trasformare opportunità di finanziamento in benefici tangibili per la comunità”.

“Questo intervento rappresenta un passo concreto nella direzione di una transizione ecologica che vogliamo sia reale, diffusa e accessibile a tutti – commenta l’assessore con delega alla transizione energetica Emiliano Rabazzi -. Dotare il nostro territorio di nuove infrastrutture per la mobilità elettrica significa investire sul futuro dei piccoli centri, riducendo le emissioni, migliorando la qualità dell’aria e rendendo Roccastrada sempre più attrattiva e moderna. È particolarmente significativo che questo progetto venga realizzato senza alcun costo per il Comune, grazie alla capacità dell’Amministrazione di intercettare risorse esterne e di fare rete con partner qualificati. Continuiamo così un percorso che unisce sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e attenzione ai bisogni dei cittadini e dei visitatori”.