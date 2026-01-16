Foto di repertorio

GROSSETO – Finirà domenica l’attesa della Sei Ore della Maremma 2026, con circa 300 atleti al via tra ultramaratona e staffetta. Un serpentone di podisti che illuminerà tutte le mura di Grosseto per sei ore, dalle 9.30 con partenza dal Bastione Garibaldi alle 15.30, quando un segnale sancirà la fine della manifestazione e verrà stilata una classifica dei giri effettuati. L’arrivo sarà diverso per tutti a seconda di dove si troveranno allo scoccare delle sei ore.

Allo sparo delle 15.30 entrerà in scena la ormai iconica rotella metrica, che stabilirà l’esatta distanza percorsa dopo l’ultimo rilevamento al passaggio sotto l’arco, e i metri dove verrà lasciato cadere il testimone. Il record da battere è dello spagnolo Ivan Lopez Penalba che nell’edizione del 2022 si fermò dopo 82 chilometri con i suoi 52 giri e 420 metri. Una grande distanza percorso dall’atleta spagnolo che quest’anno proverà a ritoccarlo visto e considerato che negli ultimi due anni il bolognese David Colgan si è fermato a poche centinaia di metri da batterlo. Gli organizzatori della manifestazione targata Uisp e Avis, patrocinata dalla Regione Toscana, Provincia e Comune di Grosseto valida anche come sesto Memorial Walter Baldini, vedono crescere notevolmente manifestazione con il suo percorso tutto ricavato sulle Mura Medicee. Un tracciato studiato affiché al transito del 24esimo giro, gli atleti avranno percorso la distanza della maratona di 42,195 metri, e toccati tutti e sei bastioni in senso orario: Bastione Garibaldi (dove sarà concentrato tutto l’evento alla sala Eden), i Bastioni, Rimembranza, Fortezza, Maiano, Cavallerizza e Molino a Vento.

Il Marathon Bike, Uisp e Avis si scusano sin da ora con i residenti del centro storico, specie con quelli che usciranno con la macchina da via Amiata, dove si potrebbero verificare dei rallentamenti sulla circolazione stradale.