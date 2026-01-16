AREZZO – Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 15 gennaio, una violenta esplosione ha interessato una palazzina di due piani in località Il Matto, nel comune di Arezzo, causando un crollo parziale dell’edificio e l’innesco di un incendio, successivamente domato dai vigili del fuoco.

L’allarme è scattato intorno alle 17:30 di ieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo e del distaccamento di Cortona, insieme ai sanitari del 118 con ambulanze e automedica. Tre persone sono rimaste ferite e sono state affidate alle cure dei soccorritori.

Le squadre hanno lavorato a lungo tra le macerie per escludere la presenza di eventuali dispersi non segnalati. Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’esplosione.