MONTE AMIATA – Garantire ai cittadini l’accesso al teleriscaldamento tutelando le famiglie dal rischio di costi incontrollati: è questa la scelta compiuta dall’amministrazione comunale di Arcidosso, che nei mesi scorsi ha avviato un percorso condiviso con le associazioni di categoria e gli ordini professionali in vista dei lavori di allaccio dei privati alla rete, che inizieranno nei prossimi mesi.

Dal percorso è scaturito un protocollo d’intesa approvato dalla Giunta comunale, che ha ottenuto il patrocinio di Cna e Confartigianato ed il sostegno del Collegio provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Grosseto. Nel frattempo, il Comune ha pubblicato l’avviso rivolto ai tecnici e alle imprese impiantistiche ed edilizie per costituire un elenco di operatori economici. I professionisti e le imprese che aderiranno si impegneranno a rispettare prezzi massimi da fatturare all’utente finale per l’esecuzione di progetti e lavori finalizzati all’allaccio dei privati.

“La rete di teleriscaldamento viene portata gratuitamente fino ai piedi delle abitazioni – sottolinea Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso –. Ma il nostro impegno non si ferma lì: abbiamo voluto costruire, insieme alle associazioni di categoria e agli ordini professionali e con la collaborazione degli operatori economici che vorranno aderire, un sistema che consenta ai cittadini di allacciarsi tenendo sotto controllo le spese, evitando rincari e garantendo trasparenza. L’avviso pubblico rivolto agli operatori economici nasce dunque con l’intento di istituire e promuovere un albo comunale di imprese e professionisti qualificati; favorire i cittadini, offrendo la possibilità di scegliere tra più operatori accreditati; stabilire un prezziario massimo per le opere all’interno delle proprietà private, così da evitare costi fuori controllo; garantire pubblicità e riconoscibilità agli operatori aderenti grazie all’accreditamento comunale ma anche offrire formazione gratuita alle imprese su una tecnologia innovativa: il Comune, infatti, organizzerà specifici momenti di formazione gratuita per imprese e professionisti aderenti, tenuti da aziende fornitrici degli scambiatori di calore e di componentistica accessoria. Le associazioni di categoria e gli ordini professionali che patrocinano il Protocollo si impegnano a promuovere l’iniziativa tra i loro iscritti”.

L’iscrizione all’elenco e la sottoscrizione del protocollo è gratuita e gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, possono effettuare l’iscrizione in qualsiasi momento. L’avviso non ha una scadenza. L’elenco verrà aggiornato costantemente e le imprese saranno inserite in ordine cronologico di iscrizione.

L’avviso è consultabile al seguente link https://www.comune.arcidosso.gr.it/it/news/1943033. Info: l’Unità di Missione Teleriscaldamento del Comune di Arcidosso, [email protected]. Numeri 0564 965060 / 965076 dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 12.