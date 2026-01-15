FOLLONICA – Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, 15 gennaio in via Leopardi, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto un mezzo da lavoro.

Uno scavatore, trasportato su un camion, ha urtato il sottopasso mentre il veicolo stava transitando, finendo per cadere dal pianale.

L’impatto ha causato la caduta del macchinario sullastrada, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione del mezzo. Sul posto sono giunte anche gli agenti della Polizia locale per regolare la viabilità.

La via è stata chiusa al traffico per i lavori di rimozione.