GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 15 gennaio 2026

Ariete riflessivo: oggi fai il punto.

Toro concreto: giornata ideale per costruire.

Gemelli lucido: ma cerca di non saltare i passaggi.

Cancro generoso: oggi sei guida per qualcuno.

Leone disponibile: ti avvicini con discrezione.

Vergine, segno del giorno, sarà ordinata, chiara, risolutiva: oggi hai un obiettivo e lo raggiungi con eleganza.

Consiglio escursione: visita il Monastero del Siloe nei pressi di Poggi del Sasso. Silenzio, pietra e armonia: un luogo in sintonia con il tuo spirito.

Bilancia affettuosa: ma oggi più centrata.

Scorpione intelligente: sai quando aspettare.

Sagittario attivo: ma oggi più realistico.

Capricorno efficace: concludi bene una trattativa.

Acquario dinamico: giornata che scorre con fluidità.

Pesci delicati: oggi però più diretti.