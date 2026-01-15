GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 15 gennaio 2026
Ariete riflessivo: oggi fai il punto.
Toro concreto: giornata ideale per costruire.
Gemelli lucido: ma cerca di non saltare i passaggi.
Cancro generoso: oggi sei guida per qualcuno.
Leone disponibile: ti avvicini con discrezione.
Vergine, segno del giorno, sarà ordinata, chiara, risolutiva: oggi hai un obiettivo e lo raggiungi con eleganza.
Consiglio escursione: visita il Monastero del Siloe nei pressi di Poggi del Sasso. Silenzio, pietra e armonia: un luogo in sintonia con il tuo spirito.
Bilancia affettuosa: ma oggi più centrata.
Scorpione intelligente: sai quando aspettare.
Sagittario attivo: ma oggi più realistico.
Capricorno efficace: concludi bene una trattativa.
Acquario dinamico: giornata che scorre con fluidità.
Pesci delicati: oggi però più diretti.