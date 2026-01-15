GROSSETO – Una vicenda che si trascina da anni con varie denunce, e che sta facendo perdere il sonno e la tranquillità ad una donna di 52 anni che vive a Grosseto.

La donna da tempo è perseguitata da un vicino che volte minacciato di avvelenarle il cane. L’uomo, 77 anni, non sopporterebbe l’animale, un misto labrador, sostenendo che abbai troppo.

La donna viene sistematicamente insultata, aggredita verbalmente, con minacce di avvelenarne il cane, tanto che ha già depositato alcune denunce contro l’uomo.

Oggi l’ennesimo episodio. La signora, italiana di origine straniera, stava tornando dal mercato verso l’ora di pranzo quando ha trovato nuovamente l’anziano vicino sotto casa ad aspettarla. Ha iniziato a gridare «torna al tuo paese, ti ammazzo il cane» condendo il tutto con pesanti offese personali. Lei è fuggita per le scale di casa e lui le è corso dietro tanto che la donna, terrorizzata e temendo per la propria incolumità, ha estratto lo spray al peperoncino e lo ha spruzzato contro il suo inseguitore. Una volta chiusa in casa ha chiamato il figlio che ha allertato le forze dell’ordine e la Croce rossa.

I sanitari hanno preso i parametri sia della donna (molto agitata) che del vicino.

La donna ha sporto denuncia.