GROSSETO – Il centro storico di Grosseto è pronto ad ospitare la manifestazione podistica “6 Ore della Maremma”, organizzata dall’Asd Marathon Bike per domenica 18 gennaio.

L’evento si svolgerà lungo un suggestivo percorso che attraversa le Mura Medicee e alcune vie del centro, richiedendo temporanee modifiche alla circolazione.

La gara avrà luogo dalle 9:30 alle 15:30, orario entro il quale, e comunque fino al termine della manifestazione, sarà istituito il divieto di transito lungo il tracciato che comprende Bastione Garibaldi, la discesa dalle Mura Medicee, via Mazzini, piazzetta Monte dei Paschi, via Saffi, la salita sul Bastione della Rimembranza e l’intero anello delle Mura Medicee, con attraversamento di via Amiata e passaggio dai Bastioni Maiano, Cavallerizza e Molino a Vento, per poi fare ritorno al Bastione Garibaldi.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, dalle ore 8:30 alle ore 16:00 in via Saffi sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, inclusi quelli autorizzati alla Ztl. Il provvedimento interesserà il lato sinistro della strada, dal civico 3 fino all’accesso al Parco della Rimembranza, e il lato destro dall’intersezione con via Montebello fino a via Andrea da Grosseto. Durante la giornata saranno temporaneamente soppressi anche gli stalli riservati alla Guardia di Finanza.

Sarà comunque garantita la possibilità di attraversare il percorso, sia ai veicoli sia ai pedoni, compatibilmente con il passaggio degli atleti e previa autorizzazione del personale presente lungo il tracciato, con particolare attenzione nei punti di salita e discesa dalle Mura Medicee. Le limitazioni alla circolazione avranno una durata limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento della gara.