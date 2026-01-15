GROSSETO – Entrano nel vivo i campionati giovanili di pallavolo amatoriale targati Uisp. Nel campionato Under 14 guida la Pallavolo Venturina, che sta dominando il torneo: 4 vittorie in altrettante partite, 12 set vinti e nessuno perso, 300 punti fatti e appena 137 subiti. Segue il Gao Brinella con 11 punti (4 vittorie e una sconfitta), poi Virtus Maremma a 8 (3 vittorie e 2 ko), Uisp Comitato Territoriale (2 vittorie e 3 sconfitte) e Volley Massa Marittima (una vittoria e 4 sconfitte) a 4, Pallavolo Grosseto a 3.

Nell’Under 18 detta legge Giorgio Peri Grosseto con 13 punti (4 vittorie e una sconfitta), seguito da Gao Brinella con 8 (3 vittorie in altrettante partite giocate), Pallavolo Grosseto (una vittoria e una sconfitta) e Uisp Comitato Territoriale (una vittoria e 2 sconfitte) con 3 punti, Nomadelfia Sport ancora a zero.

Lotta aperta invece nel campionato Under 16, con la Virtus Maremma che ha vinto per 3-1 (23-25, 27-25, 25-12, 25-23) il big match con la Pallavolo Grosseto Rossa. La Pallavolo Grosseto Rossa resta al comando con 12 punti (4 vittorie e una sconfitta), ma la Virtus sale a 9 (tre vittorie e una sconfitta) con una partita giocata in meno. Più staccati gli altri: Pallavolo Grosseto Nera (una vittoria e una sconfitta) e Uisp Comitato Territoriale (una vittoria e due sconfitte) a 3 punti, Volley Piombino ancora a zero.

“Per noi l’importante è soprattutto divertirsi – afferma Beatrice Darini, presidente della Virtus Maremma – tenere le ragazze insieme, farle crescere sia da un punto di vista sportivo, ma soprattutto da un punto di vista umano. Siamo una piccola realtà, abbiamo lottato tanto, è tutto a titolo di volontariato e abbiamo deciso di fare delle affiliazioni anche con altre società, perché purtroppo le realtà dei piccoli paesi non ci permettono di avere grandi numeri per organizzare i campionati. Già dall’anno scorso, in particolare, è in atto una collaborazione con il Massa Marittima e con tre nuove giocatrici la squadra è cresciuta”.

La Virtus Maremma, che gioca a Sassofortino, è espressione di una piccola comunità e assume grande valore sociale: “Abbiamo questa palestra concessa dal Comune, ma non c’è altro, solo la pallavolo. Quindi siamo partiti proprio con questo intento e abbiamo cercato di tenere i nostri ragazzi in palestra per trasmettere l’amore per lo sport, ma soprattutto per dare un’alternativa, un po’ di disciplina e l’idea di stare insieme in ambienti sani”.

Le fa eco Simone Tompetrini, preparatore atletico della Virtus Maremma, tra gli allenatori che hanno fondato la società: “Sono passati 10 anni – afferma – e se mi guardo indietro non avrei creduto che potesse durare finora, perché siamo partiti io e Giulia Parrini quasi per gioco. Invece, dopo 10 anni, siamo ancora qua con un buon numero di iscritti. In una realtà come Sassofortino abbiamo circa 50 ragazzi, dai 6-7 anni fino ai 16-17 anni. È stata una scommessa vinta per una realtà come la nostra. Abbiamo avuto anche dei risultati per gli atleti: grazie alle collaborazioni con Massa Marittima e Invicta Grosseto, è stato possibile mandare dei giovani allievi a fare competizioni a livello regionale e nazionale”.

“È difficile fare sport esclusivamente per passione in una piccola comunità come questa – aggiunge – ma è una grande soddisfazione arrivare la domenica e vedere che, grazie all’impegno quotidiano dei volontari, tanti ragazzi possono divertirsi”.

Il ko di Sassofortino, primo della stagione, non cancella l’ottimo cammino della Pallavolo Grosseto. “Siamo primi in classifica – ricorda Andrea Delli Castelli, responsabile del settore Uisp – e tutto il nostro settore amatoriale sta andando abbastanza bene. Abbiamo due squadre nell’Under 18, due nell’Under 16 e una nell’Under 14”.

“Pallavolo Grosseto è una realtà importante per il volley nella città di Grosseto – aggiunge il dirigente – e dà spazio anche alle atlete che al momento puntano più sul divertimento che sull’agonismo. Siamo un gruppo di circa 70 bimbe che vengono allenate quotidianamente. Il nostro scopo è far divertire tutti, perché lo sport è per tutti e non solo per alcune persone, proprio come dice la Uisp. Ci impegniamo per uno sviluppo completo di tutte le bimbe e per formare anche il loro carattere, perché a questa età sono importanti la socializzazione e il rapporto interpersonale con le altre: il gioco di squadra aiuta molto a questo scopo. È importante che ci sia un torneo che unisce tutta la provincia di Grosseto all’insegna della socializzazione e del divertimento. Dobbiamo ringraziare tutti i genitori che ci supportano e ci sostengono, anche nelle nostre trasferte”.