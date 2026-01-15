RISPESCIA – Educare non significa trattenere, ma accompagnare. Non possedere, ma rendere possibile l’autonomia. È da questa consapevolezza che nasce “Genitori a scadenza: il difficile compito di lasciare andare”, la giornata di formazione e confronto in programma sabato 17 gennaio, dalle 9 alle 15, presso la sede di Festambiente a Rispescia (Loc. Enaoli, Grosseto).

L’incontro, condotto da Emily Mignanelli, affronta uno dei nodi più delicati dell’esperienza genitoriale: il distacco. Un passaggio inevitabile e necessario, spesso carico di sensi di colpa, paure e irrisolti personali, ma centrale per la crescita dei figli e per la qualità delle relazioni familiari.

Il percorso proposto si muove tra dimensione educativa, psicologica e relazionale, toccando temi fondamentali come le tipologie di attaccamento, la durata simbolica del “contratto” genitoriale, le strategie per sostenere il distacco senza viverlo come una perdita, fino al riconoscimento dei vuoti della propria storia che, talvolta, i figli vengono chiamati inconsapevolmente a colmare.

Ospitare questa iniziativa nella sede di Festambiente non è una scelta casuale. Da anni, infatti, l’associazione lavora sul legame profondo tra educazione, benessere delle persone e sostenibilità sociale, nella convinzione che non possa esistere transizione ecologica senza una profonda trasformazione delle relazioni.

«Parlare di educazione oggi significa parlare di futuro», sottolinea Angelo Gentili, componente della segreteria nazionale di Legambiente. «Il modo in cui cresciamo i bambini e le bambine, la capacità di accompagnarli senza trattenerli, di riconoscerli come persone autonome, è parte integrante della costruzione di comunità più giuste, consapevoli e resilienti. Il distacco non è una rinuncia, ma un atto di responsabilità educativa».

Un tema che si intreccia direttamente con il lavoro culturale e politico portato avanti da Legambiente e Festambiente: la cura delle relazioni come presupposto per la cura dei territori, dell’ambiente e del futuro collettivo.

«Educare al limite, al rispetto dell’altro e alla libertà», aggiunge Gentili, «significa contrastare modelli basati sul controllo, sul possesso e sul consumo, che sono alla base anche delle crisi ambientali e sociali che stiamo vivendo».

L’iniziativa, promossa da Prima Educare Aps – La Fattoria dei Piccoli, associazione che si dedica a percorsi educativi rivolti ai bambini e alle famiglie e che collabora attivamente con Legambiente, si inserisce in un calendario più ampio di incontri dedicati all’educazione consapevole, rivolti a genitori, educatori e a chiunque voglia interrogarsi sul proprio ruolo nelle relazioni educative.

I posti sono limitati e le iscrizioni chiudono giovedì 15 gennaio. Tutte le informazioni e il modulo di adesione sono disponibili al link https://forms.gle/uMvUNfZtMbu5Zw668.

Un’occasione preziosa per fermarsi, riflettere e riconoscere che lasciare andare è parte essenziale dell’atto educativo, tanto quanto accogliere.