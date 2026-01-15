FOLLONICA – Il Lions Club Alta Maremma questa mattina, con l’indispensabile aiuto di Sergio Splendore e Maurizio Spagnesi che con il furgone hanno trasportato 15 colli di merce, ha rifornito il proprio scaffale solidale presente alla Caritas di Follonica con 680 pannolini, 290 omogenizzati, 86 pacchi di pasta e per bambini.

Questa è la prima consegna del 2026 e seguiranno altre al bisogno, come da consuetudine viene fatta durante l’annata Lionistica all’interno del Service Lions Fame, grazie alla raccolta fondi attuata dai soci nelle varie iniziative delle attività del Club.

La consegna dei prodotti per l’infanzia è avvenuta all’Emporio della solidarietà della Caritas di Follonica alla presenza del presidente Lions Adriano Mazzone, dei Lions Maurizio Spagnesi e Giorgio Testini e Chiara Del Chierico, assistente sociale del Coordinamento interparrocchiale opere caritative.

“Questo è uno dei Services più importanti del Lions – ha sottolineato il presidente Mazzone – per la sua continuità e per la peculiarità di rivolgersi a bambini fino a tre anni, a margine di questo Chiara Del Chierico ha sottolineato che per questo intervento l’opera del Lions è indispensabile e consente di aiutare dieci famiglie bisognose per un totale di 15 bambini”.