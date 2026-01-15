GROSSETO – Nell’ormai tradizionale tracciato ricavato all’interno del Campo Scuola Bruno Zauli, nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio sono andati in scena i Campionati Provinciali di Cross 2026 e la seconda giornata delle Miniolimpiadi, dove gli Esordienti hanno affrontato in notturna l’impegnativo percorso reso particolarmente pesante dalla pioggia delle ultime settimane.

La regia organizzativa è quella dell’Atletica Grosseto Banca Tema che, al termine delle quattro gare competitive in programma, conquista 11 delle 12 posizioni del podio disponibili.

Tra i Cadetti (Under 16) Matteo Sepe vince la lunghissima volata aggiudicandosi, al termine degli 1.5km, il titolo davanti Christian De Angelis e Niccolò Mangiavacchi, mentre al femminile è netto il successo di Cloe Meravigli, che precede Sveva Lucherini e Olivia Gentili (Atletica Follonica).

La gara Ragazzi (Under 14) ha visto il sorprendente Libero Santi prendere il largo sin dalle prime battute dei 1.000m in programma per poi regolare Giacomo Buggiani e Nicolò Cianti, piuttosto equilibrata la competizione femminile, dove Nicol Campitelli ha la meglio su Sole Favole Bossini e Stella Bellagotti.

Per quanto riguardo gli Esordienti, accorsi in massa da tutta la provincia per questo secondo appuntamento stagionale, il prossimo impegno è per la mattinata di domenica 15 marzo, quando al Parco Pertini di via Giotto andrà in scena la marcia.